Sectorul de energie din Marea Neagră ar putea atrage o nouă colaborare strategică între companii din regiune, după ce Naftogaz din Ucraina și OMV Petrom au început discuții privind exploatarea unui zăcământ offshore descoperit de compania ucraineană. Negocierile sunt încă într-un stadiu preliminar, însă interesul pentru dezvoltarea resurselor de gaze este considerat semnificativ în contextul schimbărilor geopolitice din ultimii ani.

Compania ucraineană Naftogaz, activă în domeniul petrolului și gazelor naturale, a identificat înainte de invazia Rusiei rezerve importante de gaze în largul Mării Negre. Acum, reprezentanții companiei analizează posibilitatea formării unui parteneriat cu OMV Petrom pentru valorificarea acestei descoperiri, potrivit unor surse citate de Reuters.

Sursele nu au oferit o estimare exactă a volumului de gaze recuperabile din acest zăcământ, însă una dintre ele a descris descoperirea drept „unul dintre cele mai promiţătoare zăcăminte de gaze din regiunea Mării Negre, unde România şi Turcia dezvoltă deja depozite pe cont propriu”, au declarat sursele pentru Reuters.

În acest moment, discuțiile dintre companii nu au trecut de faza exploratorie. Potrivit acelorași surse, proiectul nu va fi demarat înainte de finalul războiului din Ucraina, având în vedere condițiile de securitate din regiune.

În același timp, reprezentanții Naftogaz și OMV Petrom nu au oferit până acum declarații oficiale cu privire la aceste negocieri, deoarece solicitările de comentarii nu au primit răspuns imediat.

Perspectivele de dezvoltare a unor noi proiecte de energie în Marea Neagră sunt privite ca o posibilă contribuție la consolidarea securității energetice europene. După reducerea relațiilor energetice cu Rusia, statele europene caută surse alternative de gaze, iar regiunea Mării Negre a devenit tot mai importantă în această strategie.

Potrivit informațiilor din industrie, zăcământul analizat de Naftogaz se află în apropierea perimetrelor offshore ale României. Studiile seismice au fost deja efectuate parțial, iar datele geologice în format 3D și 2D sunt disponibile, conform uneia dintre surse implicate în discuții.

În paralel, Ucraina încearcă să faciliteze dialogul dintre companii energetice și autorități guvernamentale pentru a atrage tehnologie occidentală necesară exploatării gazelor din adâncurile Mării Negre. Astfel de investiții ar putea accelera dezvoltarea proiectelor offshore și ar putea consolida capacitatea de producție regională.

Subiectul cooperării energetice a fost menționat și la nivel politic. Președintele Ucrainei a abordat recent tema proiectelor comune din domeniul gazelor în timpul unei vizite oficiale în România.

„Cele două ţări au ca obiectiv explorarea în comun a proiectelor de extragere a gazelor din platoul Mării Negre”, a declarat Volodimir Zelenski după întâlnirea cu președintele României, Nicuşor Dan.

Înainte de declanșarea războiului, Ucraina dispunea aproape de suficiente resurse interne de gaze pentru consumul propriu. Situația s-a schimbat însă după ce atacurile rusești au afectat aproximativ jumătate din infrastructura de producție a țării, obligând autoritățile să crească semnificativ importurile.

Regiunea Mării Negre a devenit în ultimii ani un punct central pentru proiectele de energie și pentru transportul resurselor strategice. Zona este importantă atât pentru exporturile de cereale, cât și pentru transportul petrolului și al produselor petroliere, dar și pentru operațiunile de foraj offshore.

Marea Neagră este împărțită între mai multe state riverane – Bulgaria, România, Georgia, Turcia și Ucraina – precum și Rusia, prin controlul Crimeei. Această configurație geopolitică face ca proiectele energetice din regiune să fie influențate puternic de contextul de securitate.

De la începutul conflictului din Ucraina, statele NATO din regiune au fost nevoite să gestioneze riscuri suplimentare pentru rutele comerciale și energetice. Bulgaria, România și Turcia au interceptat în repetate rânduri mine marine care pluteau în apropierea rutelor maritime folosite pentru transport.

În paralel, companiile energetice continuă să dezvolte proiecte majore offshore. OMV Petrom, companie controlată majoritar de grupul austriac OMV AG, explorează perimetrul Han Asparuh din sectorul bulgar al Mării Negre.

În România, compania dezvoltă proiectul Neptun Deep împreună cu Romgaz. Conform planurilor actuale, producția de gaze ar urma să înceapă în anul 2027, ceea ce ar putea dubla producția națională și ar transforma România într-un exportator net de gaze naturale.