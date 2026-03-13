Bogdan Ivan a explicat că, în prezent, România obține venituri prin compania de stat Transgaz pentru gazele care tranzitează teritoriul țării în drumul lor către Ucraina. Aceste gaze provin din Statele Unite ale Americii și ajung în Ucraina printr-un traseu care include Grecia, Bulgaria și România.

Potrivit ministrului, este normal ca România să continue să încaseze bani pentru acest tranzit, deoarece astfel se obțin venituri și, în același timp, se reduce dependența de gazele rusești, utilizându-se gaze provenite din SUA.

„La teorii conspiraţioniste nu vreau să răspund. Vreau să spun următorul lucru: în momentul de faţă, România are venituri, prin compania Transgaz, pentru toate gazele pe care le tranzitează pe teritoriul României şi care se duc în Ucraina şi care vin din Statele Unite ale Americii prin Grecia, Bulgaria, România şi ajung în Ucraina, şi România da, încasează bani de pe acest tranzit al gazelor naturale şi e normal să continuăm să facem acest lucru şi vom face acest lucru în continuare, pentru că avem nevoie să facem şi venituri şi, în acelaşi timp, să reducem dependenţa de gaze ruseşti şi e o variantă foarte bună să facem cu gaze din America”, a spus Bogdan Ivan la Digi 24.

În ceea ce privește exploatarea gazelor din Marea Neagră, ministrul a arătat că producția estimată este de aproximativ 8 miliarde de metri cubi anual. Conform acordului de concesiune, jumătate din această cantitate aparține companiei OMV Petrom, care își poate comercializa gazele către cumpărătorii pe care îi consideră potriviți. Cealaltă jumătate revine companiei Romgaz, societate în care statul român, prin Ministerul Energiei, deține aproximativ 70% din acțiuni.

„Pentru gazele din Marea Neagră avem 8 miliarde metri cubi anual, din care jumătate sunt ale OMV Petrom, conform acordului de concesiune, şi le vând cui consideră şi jumătate sunt ale Romgazului, companie în care statul român, prin Ministerul Energiei, are 70%”, a mai spus Ivan.

Oficialul a precizat că, în modul de comercializare a gazelor extrase din proiectul Neptun Deep, prioritatea absolută o vor avea România, cetățenii români și companiile românești. Doar cantitățile care vor depăși necesarul intern vor putea fi vândute pe baza acordurilor internaționale și a calculelor economice.

„Iar în momentul de faţă, modul în care vor fi vândute acele gaze, prioritate zero o are statul român, o au românii, companile româneşti, iar excedentul acelor gaze va fi vândut conform acordurilor internaţionale şi conform unor calcule economice foarte clare, dar prioritate zero este ca acele gaze să fie folosite de români şi de România, asta este direcţia foarte clară pe care o avem acum”, a mai spus ministrul.

Ministrul Energiei a mai explicat că acordurile semnate joi de președintele Nicușor Dan și de liderul ucrainean prevăd cooperarea generală între cele două state și posibilitatea ca Ucraina să cumpere gaze din orice stat vecin, tranzitând România. Acest lucru ar permite transportul gazelor achiziționate de Ucraina din Statele Unite prin infrastructura românească, generând venituri pentru compania Transgaz, care aparține statului român.