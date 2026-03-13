Fostul premier Theodor Stolojan arată că România trebuie să mențină disciplina fiscală și să reducă deficitul bugetar, pentru a păstra flexibilitatea în acordarea de ajutoare doar către categoriile cele mai afectate.

Stolojan amintește experiențele istorice cu șocurile petroliere din anii 1970 și 1978, explicând că o scădere abruptă a taxelor ar putea fi periculoasă, deoarece nu se știe cât va dura creșterea prețurilor la țiței și gaze naturale. În plus, acesta subliniază că ajustarea economică trebuie să țină cont de noile realități ale pieței energiei și ale prețului forței de muncă.

„Nu întreaga țară are aceleași suferințe ca urmare a creșterii prețurilor la energie. Sunt oameni care au posibilități. Suntem la ora actuală într-o situație în care era bine nu să avem deficit de 7% sau 6%, ci de 3%. Să avem posibilitatea acum să fim flexibili în acordarea de ajutoare. Din păcate, noi suntem obligați să reducem în continuare deficitul bugetar”, a spus Stolojan la Digi24.

Fostul premier critică lipsa unor capacități de producție și stocare eficiente în sectorul energetic, menționând întârzierile în proiecte precum Iernut și necesitatea ca panourile solare să fie completate de infrastructură de stocare adecvată.

„Eu am avantajul vârstei. Am trecut prin cele două șocuri petroliere 1971-72, războiul declanșat de Egipt, Siria împotriva Israelului și 1978, când a căzut șahul în Iran. Au fost două șocuri petroliere în care amplitudinea creșterii de prețul țițeiului a fost cam de aceeași dimensiune ca acum, în termenii de putere de cumpărare a dolarului de acum. Deci, cei care se aruncă imediat pe a reduce taxele greșesc foarte mult. De ce? Nu știm despre ce este vorba, cât de mult durează acest fenomen, dacă este vorba de o creștere a prețurilor la țiței, la gaze naturale, care devine o nouă realitate. Și atunci toate prețurile, celelalte încep să se alinieze la această realitate nouă, inclusiv prețul forței de muncă”, a mai spus fostul premier.

În contextul actual, Stolojan atrage atenția că protejarea întregii populații prin scăderea generală a accizelor ar pune în pericol bugetul național și capacitatea României de a se finanța pe piețele internaționale la dobânzi rezonabile.

„Vă reamintesc că Ceaușescu n-a vrut să lase economia să se adapteze atunci și am dezvoltat în continuare industrie enerogofagă, și ca urmare a celui de-al doilea șoc al petrolului am ajuns în incapacitate de plată în 81-82, cu consecințele de rigoare ulterioare. Deci, la ora actuală nu știm dacă această creștere a prețului la țiței, la gaze naturale e un fenomen de o lună, de două luni sau de trei luni. Și atunci măsurile sunt de un anumit gen, sau noul nivel de prețuri la țiței, la gaze naturale devine o nouă realitate pentru întreaga lume și atunci te ajustezi la această nouă realitate. Iată ce înseamnă să nu dai în funcțiune la termen capacitățile de producție de energie electrică”, a susținut fostul premier.

De aceea, măsurile trebuie să fie țintite, vizând doar grupurile afectate de creșterea prețurilor, cum ar fi transportatorii, care au primit deja ajutor, și agricultorii, pentru care se pregătesc măsuri de sprijin. România nu poate acorda reduceri generale, iar intervențiile trebuie să fie precise și adaptate realității economice.