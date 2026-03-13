Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat vineri, 13 martie, un proiect de ordin prin care modifică formularul „Decont precompletat RO e-TVA”. Documentul este adaptat pentru a fi aliniat la noul model al formularului 300 – „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Proiectul a fost publicat pe site-ul ANAF și vizează modificarea anexei la Ordinul nr. 3775/2024, actul prin care a fost aprobat modelul actual al decontului precompletat.

Schimbarea apare după modificarea cotelor de TVA din România, stabilită prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Începând cu 1 august 2025, cota standard de TVA a fost majorată de la 19% la 21%, iar pentru anumite bunuri și servicii a fost introdusă o cotă redusă de 11%.

După această modificare legislativă, ANAF a adaptat deja formularul 300, astfel încât contribuabilii să poată declara operațiunile realizate atât la vechile cote de TVA, cât și la cele noi.

În prezent, formularul conține rânduri pentru cotele aplicate până în luna iulie 2025, respectiv 19%, 9% și 5%, dar și rânduri pentru noile cote de 21% și 11%.

Menținerea în formular a rândurilor pentru vechile cote este necesară deoarece schimbarea TVA a avut loc în timpul anului fiscal.

Unele firme depun decontul de TVA trimestrial, semestrial sau anual. În aceste situații, perioada de raportare poate include atât luni în care s-au aplicat cotele vechi, cât și luni în care se aplică noile cote.

În plus, legea a stabilit și reguli tranzitorii pentru anumite tranzacții imobiliare. Pentru livrarea de locuințe către persoane fizice și pentru livrarea de clădiri către primării se poate aplica în continuare cota redusă de 9% până la 31 iulie 2026.

Această regulă se aplică dacă sunt îndeplinite anumite condiții, printre care semnarea contractului și plata unui avans înainte de 1 august 2025.

Proiectul publicat acum de ANAF vizează actualizarea decontului precompletat RO e-TVA pentru a avea aceeași structură ca formularul 300.

Decontul precompletat este generat automat de ANAF pe baza informațiilor colectate din sistemele digitale fiscale și este transmis contribuabililor pentru verificare și completare.

Datele utilizate provin din mai multe surse, printre care declarațiile privind tranzacțiile intracomunitare, sistemul RO e-Factura, informații de la Autoritatea Vamală Română, dar și din sistemele RO e-Transport, RO e-Case de marcat și RO e-SAF-T.

Potrivit ANAF, menținerea rândurilor pentru vechile cote de TVA este doar temporară. Începând cu prima perioadă fiscală a anului 2026, acestea nu vor mai fi necesare și vor fi eliminate din formularul 300.

După intrarea în vigoare a noului ordin, decontul precompletat RO e-TVA va avea aceeași structură actualizată ca formularul 300, astfel încât firmele să poată declara corect TVA în perioada de tranziție dintre vechiul și noul sistem de cote.