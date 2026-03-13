Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis premierului Ilie Bolojan și liderilor coaliției un set de propuneri pentru a reduce efectele negative ale conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România.

Conform surselor politice citate de News.ro, printre măsurile avansate se numără emiterea unei Ordonanțe de Urgență privind declararea situației de criză, care să permită stabilirea unui preț maximal pentru motorină și benzină standard, precum și acordarea de subvenții operatorilor economici care vând combustibili către clienții finali.

De asemenea, ministrul propune sprijin țintit pentru agricultori și transportatori și repornirea temporară, în luna aprilie, a rafinăriei Lukoil–Petrotel din Ploiești, folosind țiței de origine non-rusească.

Potrivit surselor, prin Ordonanța de Urgență, se urmărește instituirea unui preț maximal de vânzare a produselor petroliere, care să fie actualizat lunar prin hotărâre de Guvern. Prețul propus este de 8,41 lei/l pentru benzină standard și 8,86 lei/l pentru motorină standard.

Tot prin acest act normativ, se propune acordarea unei subvenții de 0,25 lei/litru, inclusiv TVA, pentru operatorii economici care comercializează benzină și motorină către persoane fizice și juridice. De asemenea, documentul prevede controlul exportului de produse petroliere.

Măsurile ar urma să fie aplicate pe o perioadă de șase luni, cu posibilitatea prelungirii cu câte trei luni, în funcție de evoluția situației.

În ceea ce privește transportatorii rutieri, ministrul Energiei propune modificarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină, prelungind aplicarea acesteia până la 31 decembrie 2026, majorând cuantumul ajutorului la 1 leu/litru și aplicând un nivel redus al accizei de 1.900 lei/1.000 litri pentru motorina achiziționată între 1 aprilie și 31 decembrie 2026.

Pentru agricultori, se propune scutirea integrală de la plata accizei.

O altă măsură prevăzută în document este repornirea temporară, în luna aprilie, a rafinăriei Lukoil–Petrotel din Ploiești, folosind țiței de origine non-rusească, pentru a crește oferta pe piața internă.

Conform surselor, piața petrolieră românească se bazează pe o producție internă de aproximativ 2,8 milioane tone de țiței și pe importuri de circa 9 milioane tone, consumul mediu anual de combustibili situându-se la aproximativ 9 milioane tone, cu o pondere majoritară a motorinei.

Ministrul Ivan subliniază în document că, deși alți producători ar putea crește producția pentru a suplini oferta, acest lucru nu se poate realiza imediat. El precizează că stocurile de urgență menținute pe teritoriul României pot asigura consumul intern pentru circa 45 de zile, iar stocurile externe, prin delegare, pentru o perioadă similară, totalul fiind astfel de aproximativ 90 de zile.

Măsurile propuse vizează astfel protejarea economiei și a populației în contextul instabilității pieței internaționale de petrol.