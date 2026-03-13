Premierul Ilie Bolojan a declarat că în ultima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) nu a fost analizată introducerea stagiului militar obligatoriu. Declarația a fost făcută în timpul unei vizite în județul Bihor, unde premierul a fost întrebat dacă acest subiect a fost discutat în cadrul CSAT.

„Nu s-a discutat în CSAT, la ultima şedinţă, despre stagiul militar obligatoriu”, a răspuns premierul.

Premierul a precizat că, în schimb, Ministerul Apărării pregătește un program de voluntariat în armată. Potrivit șefului Executivului, acest proiect are deja alocare bugetară. El a arătat că, începând din acest an, între 1.000 și 2.000 de tineri din România vor putea participa la acest program.

Inițiativa vine în contextul discuțiilor publice privind securitatea regională și rolul armatei.

Ilie Bolojan a subliniat că proiectul nu schimbă statutul actual al serviciului militar din România. Serviciul militar obligatoriu rămâne suspendat, iar participarea la programul militar este voluntară.

„El are alocare prin buget şi începând din acest an, cel puţin 1.000-2.000 de tineri din România vor putea accesa acest sistem, dar este sistemul de voluntariat”, a completat şeful Executivului.

În același context al dezbaterilor privind securitatea, președintele Nicușor Dan a declarat joi că România rămâne o țară sigură. El a afirmat că prezența suplimentară a echipamentelor și militarilor americani pe teritoriul României contribuie la consolidarea securității.

Declarația a fost făcută într-o conferință de presă comună cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„România a fost sigură, România este sigură şi odată ce aceste capabilităţi, echipamente şi militari americani vor fi în România, România va fi şi mai sigură. Deci, e o falsă ipoteză cea de la care porneşte întrebarea şi în care am văzut parte din dezbaterea publică de ieri”, a declarat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a menționat că scutul antirachetă de la Deveselu funcționează deja de mai mulți ani. Potrivit acestuia, echipamentele suplimentare care vor fi dislocate în România vor întări sistemul de apărare.

Președintele a afirmat că această prezență militară americană reprezintă un plus de securitate pentru România.