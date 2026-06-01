România și China își unesc forțele în stocarea energiei. CCIR negociază la Beijing investiții majore în energie verde, robotică și mașini electrice

Prețurile ridicate la energie din Europa deschid noi oportunități comerciale, iar România își intensifică cooperarea cu Republica Populară Chineză în sectorul tehnologiilor de stocare și al energiei verzi. În cadrul unei misiuni economice desfășurate la Beijing, oficialii români au promovat avantajele strategice ale Portului Constanța și legislația europeană favorabilă, propunând proiecte comune în robotică și vehicule electrice.

Prețurile actuale ridicate la energie de pe continentul european deschid noi perspective pentru dezvoltarea tehnologiilor destinate stocării de electricitate. În acest context economic complex, România își manifestă un interes deosebit pentru a colabora strâns cu partenerii din China.

Anunțul oficial a fost făcut de președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, pe parcursul unei vizite oficiale importante pe care delegația română a efectuat-o în Republica Populară Chineză, la Beijing.

Această deplasare face parte integrantă dintr-o misiune economică de mare amploare organizată de instituția națională, având ca scop principal identificarea unor noi oportunități comerciale și consolidarea legăturilor existente între comunitățile de afaceri din ambele state.

Discuțiile bilaterale din capitala chineză s-au concentrat pe fluidizarea schimburilor economice și pe stimularea unor investiții productive reciproce.

În cadrul întâlnirilor cu reprezentanții Federației Chineze a Industriei și Comerțului, liderul CCIR a subliniat că nivelul schimburilor bilaterale actuale este deja unul destul de ridicat. Prezența activă a firmelor chineze pe piața autohtonă confirmă faptul că România oferă un mediu de afaceri foarte propice.

Mihai Daraban a arătat că țara noastră deține avantaje strategice fundamentale, cum este Portul Constanța, cel mai apropiat punct portuar din Uniunea Europeană de Canalul Suez, care asigură o conexiune fluvială directă către statele europene fără ieșire la mare.

De asemenea, oficialul român a explicat partenerilor chinezi că legislația națională oferă un beneficiu major, deoarece orice companie înființată în România capătă automat statutul de persoană juridică în Uniunea Europeană.

Mihai Daraban a menționat că managementul CCIR consideră relația cu China o prioritate strategică, evidențiind colaborarea excelentă menținută cu Ambasada Chinei la București. În opinia sa, accesul direct la piața unică constituie un argument solid pentru atragerea capitalului străin.

„Avem avantaje strategice clare: Portul Constanța – cel mai apropiat port din UE de Canalul Suez, cu conexiune fluvială către țările fără ieșire la mare din Europa – și un cadru juridic prin care orice companie înființată în România devine automat persoană juridică în UE. În plus, prețurile ridicate la energie în Europa creează oportunități reale pentru tehnologii noi, inclusiv de stocare a energiei – un domeniu în care România este interesată activ să colaboreze cu partenerii chinezi. China reprezintă o prioritate strategică pentru CCIR, iar relația noastră cu Ambasada chineză la București este una excelentă”, a declarat Mihai Daraban.

Agenda vizitei a inclus și o întrevedere oficială cu președinta Consiliului Chinez pentru Promovarea Comerțului Internațional, Li Xiangying. Dialogul s-a axat pe transformarea României într-o veritabilă poartă de intrare pe piața europeană pentru companiile asiatice.

Conform datelor transmise de Camera de Comerț și Industrie, oficialii de la Beijing și-au exprimat dorința clară de a extinde acordurile comerciale cu Bucureștiul. Președinta instituției chineze a confirmat că au fost identificate linii prioritare de acțiune pentru viitorul apropiat.

Printre sectoarele economice cheie menționate de partea chineză pentru investiții comune se numără robotica, producția de autovehicule electrice și dezvoltarea proiectelor de energie verde.