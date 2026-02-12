Măsura vizează patru companii cu activități semnificative pe piața locală a carburanților și în sectorul energetic. Este vorba despre Lukoil România, care operează peste 300 de benzinării, Petrotel Lukoil, care deține rafinăria de lângă Ploiești, Lukoil Lubricants East Europe, companie ce comercializează uleiuri pentru mașini, și Lukoil Overseas Atash B.V., care deține perimetrul Trident din Marea Neagră împreună cu grupul românesc de stat Romgaz.

Ministerul Energiei precizează că aceste companii au o prezență semnificativă în România, iar oprirea sau închiderea lor ar perturba piața și ar putea reprezenta o vulnerabilitate strategică. Potrivit notei de fundamentare, în cazul închiderii Petrotel-Lukoil și Lukoil România, piața produselor petroliere ar pierde aproximativ 23% din cantitatea disponibilă, volum care ar trebui compensat prin importuri, cu efecte asupra prețului final plătit la pompă.

„În cazul închiderii Petrotel-Lukoil și Lukoil România, piața produselor petroliere din România va pierde aproximativ 23% din cantitatea disponibilă, cantitate care va trebui compensată prin importuri, cu efecte asupra prețului final plătit la pompă”, este scris în nota de fundamentare.

Documentul mai arată că licența americană pentru Lukoil expiră la 28 februarie în ceea ce privește vânzarea activelor internaționale ale Lukoil International GmbH și la 29 aprilie pentru activele Lukoil România.

Concomitent, statul îl propune pe Ion Bogdan Bugheanu în funcția de supraveghetor. Nu există CV-uri publice ale acestuia, iar singura mențiune despre el datează din 2020, când figura pe o listă de candidați la Consiliul Local Mioveni din partea ALDE, formațiune care între timp a fost absorbită de PNL, conform HotNews.

În paralel, fondul american Carlyle a anunțat în luna ianuarie că va prelua activele internaționale ale Lukoil, tranzacția fiind evaluată la 22 de miliarde de dolari. Carlyle deține deja în România compania Black Sea Oil&Gas, care are perimetre în Marea Neagră și desfășoară activități de extracție a gazelor naturale. În Italia, grupul a fost implicat în parteneriate pentru gestionarea unor facilități importante de rafinare, inclusiv rafinăria ISAB, preluată tot de la Lukoil. În Belgia și Olanda, fostele benzinării Lukoil preluate de Carlyle au fost redenumite GO+.

Carlyle Group este un manager global de investiții cu sediul în Washington, D.C., înființat în 1987, care gestionează active de aproximativ 425 de miliarde de dolari.

Contextul acestor evoluții este marcat de sancțiunile impuse de Statele Unite asupra producătorilor ruși de petrol Rosneft și Lukoil, ca urmare a războiului dus de Rusia în Ucraina. În aceste condiții, companiile vizate nu își mai pot derula activitățile internaționale, deoarece sistemul financiar este obligat să înceteze relațiile de afaceri cu ele. Rosneft nu are activități în România, însă deține o rafinărie în Germania. Lukoil are zăcăminte în Irak, benzinării în Finlanda, Turcia și Statele Unite, precum și o rafinărie în Bulgaria, la Burgas.