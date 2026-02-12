Proprietarii și asociațiile trimit frecvent sesizări, petiții sau reclamații către Primărie sau către Serviciul Asociații de Proprietari, iar Primăria răspunde în termen de 30 de zile, potrivit informațiilor publicate de Gelu Pușcaș pe Facebook.

Totuși, nu orice răspuns reprezintă o sancțiune, subliniază avocatul. Răspunsurile care includ recomandări, puncte de vedere sau chiar cuvântul „avertisment” nu sunt considerate sancțiuni, nu reprezintă procese-verbale de contravenție și, prin urmare, nu pot fi contestate în instanță.

Sancțiunea există doar dacă este întocmit un proces-verbal de contravenție, conform O.G. nr. 2/2001. În lipsa acestuia, nu există drept de contestare.

În realitate, astfel de adrese transmise de Primărie sunt acte premergătoare, un semnal că, dacă recomandările nu sunt respectate, urmează o eventuală sancțiune. Aceasta însă se aplică ulterior, nu prin răspunsul la petiție.

Instanțele au clarificat că un răspuns al Primăriei care conține recomandări sau avertismente nu este un act sancționator și nu poate fi atacat în instanță.

Este important ca proprietarii să rețină că nu orice hârtie de la Primărie reprezintă amendă și nu orice avertisment este sancțiune, ci doar procesul-verbal poate fi contestat.

