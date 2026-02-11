În 2026, toate mașinile care circulă pe drumurile publice din România trebuie să respecte regulile. Legislația prevede că vehiculele trebuie să fie echipate cu anumite elemente obligatorii, iar nerespectarea acestor reguli poate duce la amenzi de câteva mii de lei. Șoferii trebuie să aibă în mașină o trusă de prim-ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu omologate.

Conform articolului 8 din OUG nr. 195/2002, cei care nu respectă această obligație riscă sancțiuni din clasa a II-a, adică amenzi între 810 și 1.012,5 lei (echivalentul a 4-5 puncte amendă). Un punct amendă valorează 202,5 lei, iar dacă amenda este plătită în 15 zile, minimul se reduce la jumătate, adică 405 lei. Triunghiurile reflectorizante sunt necesare pentru a semnaliza opririle de urgență sau defecțiunile tehnice și trebuie să fie omologate, lucru indicat de marcajul „E” și codul țării care a acordat omologarea, conform Registrului Auto Român (RAR).

Stingătorul trebuie verificat și întreținut periodic. Trusa de prim-ajutor trebuie să includă soluție dezinfectantă, bandaje, plasturi, medicamente de bază, vată medicinală, mănuși de unică folosință și bandă adezivă. Legislația rutieră mai prevede că anvelopele de iarnă sunt obligatorii pe drumurile acoperite cu zăpadă.

Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, a declarat, la TV, că șoferii care circulă fără anvelope de iarnă pe drumuri cu zăpadă pot primi amenzi între 9 și 20 de puncte, adică între 1.822,5 și 4.050 de lei. Conform Ordonanței Guvernului nr. 5/2011, aceste anvelope trebuie să fie omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 1992.

„Șoferii care circulă pe drumurile publice, unde drumurile sunt acoperite cu zăpadă, și nu au montate cauciucurile de iarnă pot primi sancțiune cuprinsă între 9 și 20 de puncte de amendă, respectiv între 1.822,5 lei – 4.050 de lei”, a declarat Ghebaur.

Amenzile rutiere sunt împărțite în cinci clase, în funcție de gravitatea încălcării regulilor:

Clasa I: 2-3 puncte, 405 – 607,5 lei

Clasa a II-a: 4-5 puncte, 810 – 1.012,5 lei

Clasa a III-a: 6-8 puncte, 1.215 – 1.620 lei

Clasa a IV-a: 9-20 puncte, 1.822,5 – 4.050 lei

Clasa a V-a: 21-100 puncte, 4.252,5 – 20.250 lei

Nepurtarea centurii de siguranță se sancționează cu minimum 405 lei, iar folosirea telefonului mobil la volan fără hands-free poate duce la o amendă de până la 1.620 lei.

Potrivit OUG 195/2002, titularul permisului de conducere poate afla istoricul sancțiunilor fie de la poliție, fie online. Prima variantă presupune deplasarea la poliție, depunerea unei cereri și revenirea pentru răspuns. Începând de anul trecut, informațiile pot fi verificate și online, pe hub.mai.gov.ro (unde este nevoie de o vizită la poliție pentru datele de logare) sau pe ghiseul.ro, fără deplasare. Pentru ghiseul.ro, este necesară autentificarea sau crearea unui cont nou, procesul fiind simplu și intuitiv.