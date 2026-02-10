Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, prin intermediul Facebook-ului, că Garda Forestieră Națională a descoperit tăieri ilegale și furt de lemn în aria protejată Podișul Hârtibaciului, din județul Brașov, subliniind că regulile ar trebui respectate mai strict în astfel de zone. Ea a precizat că nu este vorba doar despre lemn furat, ci și despre arborii care ar fi trebuit să asigure semințișul necesar dezvoltării viitoarei păduri.

Potrivit ministrului, controlul a dus la constatarea a șapte contravenții, aplicarea unei amenzi de 30.000 de lei și deschiderea unui dosar penal. Diana Buzoianu a atras atenția că ariile protejate nu sunt doar linii pe o hartă, ci comori naturale, unde fiecare abatere lasă urme pe termen lung, și a subliniat importanța controalelor și a prezenței în teren pentru protejarea pădurilor și aplicarea legii acolo unde este cel mai greu.

Potrivit Codului Silvic, orice pagubă adusă vegetației din păduri (FFN sau afara FFN) se evaluează și se plătește. Dacă cineva face o infracțiune sau o contravenție, se calculează atât valoarea lemnului distrus, cât și daunele pentru funcțiile pădurii (aer curat, apă, biodiversitate).

Valorile se trec clar în procesele-verbale, iar ocolul silvic recuperează banii și îi depune în fondurile pentru conservarea și regenerarea pădurilor. Dacă plătești la timp (30 de zile), nu se dau dobânzi sau penalități. Dacă nu, organele fiscale recuperează banii și calculează dobânzi.

Distrugerea fără drept a vegetației din orașe se pedepsește cu amendă sau închisoare de 6 luni – 3 ani. Tentativa de a face asta se pedepsește la fel.

Cine încalcă regulile poate primi puncte de penalizare și i se poate suspenda accesul în sistemul informatic pentru păduri.

Ruperea sau tăierea ilegală de arbori, puieți sau lăstari se consideră infracțiune. Pedepsele depind de valoarea prejudiciului:

6 luni – 3 ani sau amendă pentru pagube mici;

2 – 7 ani pentru pagube mari.

Dacă fapta se repetă sau e comisă cu intenție gravă (arme, noaptea, mascat), pedeapsa se poate mări.

Tăierea fără drept a arborilor sau a jnepenișurilor peste anumite suprafețe se pedepsește cu amendă și/sau închisoare. Tăierile necesare siguranței traficului nu sunt infracțiuni.

Orice construcții sau lucrări fără aprobare în păduri sunt infracțiuni. Reducerea ilegală a suprafețelor de pădure se pedepsește.

Accesul în sistemul informatic al pădurilor se poate suspenda dacă cineva e cercetat penal. Folosirea sau falsificarea dispozitivelor de marcat lemn este infracțiune. Modificarea datelor în sistem pentru a obține avantaje este infracțiune (1–5 ani).

Furtul de puieți, lăstari sau lemn din păduri, perdele de protecție sau terenuri împădurite este infracțiune. Pedepsele depind de valoarea lemnului:

6 luni – 1 an pentru pagube mici;

1 – 3 ani pentru medii;

2 – 7 ani pentru mari.

Dacă fapta este comisă de cineva autorizat, pedeapsa crește cu o treime.

Depozitarea sau transportul lemnului fără acte legale este infracțiune. Transportul repetat fără documente, chiar și pentru cantități mici, se sancționează. Vehiculele folosite la infracțiuni se confiscă.

Lemnul obținut ilegal se confiscă și se predă ocolului silvic. Se poate valorifica prin licitație, iar banii se depun într-un cont special. Faptele de tăiere, furt sau transport ilegal de lemn implică confiscarea obligatorie a bunurilor folosite.

Persoanele juridice pot primi amenzi între 500 – 25.000 lei pe zi. Faptele comise de persoane autorizate pentru exploatare de lemn se pedepsesc mai aspru.

Procurorii pot solicita detașarea personalului silvic pentru cazuri complexe. Legea se completează cu Codul Penal și Codul de Procedură Penală.