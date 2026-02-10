Caloriferele din apartamentele vecine și modul în care sunt utilizate reprezintă una dintre cele mai frecvente surse de dispută în condominii, mai ales în perioadele cu temperaturi scăzute. Legea nr. 196/2018, care reglementează organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, stabilește cadrul general al drepturilor și obligațiilor proprietarilor, însă nu conține prevederi explicite care să impună un nivel minim de încălzire în fiecare apartament.

În practică, apar situații în care unul sau mai mulți proprietari sau chiriași părăsesc locuința pentru perioade lungi ori aleg să țină caloriferele la minim sau complet închise pe timpul iernii. În aceste cazuri, temperatura din apartamentele respective poate coborî la 5–7 grade Celsius, ceea ce alimentează nemulțumirile vecinilor cu pereți comuni.

Din punct de vedere strict legal, nu există un temei care să permită obligarea unui proprietar să își încălzească locuința. Absența unei reglementări clare în acest sens înseamnă că eventualele intervenții ale asociației de proprietari sau ale altor instituții nu pot depăși stadiul de recomandare sau mediere. Orice discuție despre impunerea unor obligații rămâne, în acest moment, la nivel de opinii și sugestii.

O altă întrebare recurentă vizează efectul real pe care îl are lipsa încălzirii dintr-un apartament vecin asupra confortului termic al celorlalte locuințe. Deși percepția proprietarilor este că pereții, tavanele sau podelele devin mult mai reci, evaluarea exactă a acestui impact este dificil de realizat.

Determinarea precisă ar presupune măsurători tehnice complexe, efectuate în mai multe etape și în condiții diferite, cu costuri și logistică greu de justificat pentru un condominiu obișnuit. În lipsa unor astfel de analize, singurul reper rămâne senzația directă a locatarilor, care constată scăderi ale temperaturii și un disconfort accentuat.

Specialiștii admit că lipsa încălzirii în spațiile alăturate contribuie, într-o anumită măsură, la reducerea temperaturii din apartamentele vecine. Cu toate acestea, cuantificarea exactă a pierderilor de căldură este aproape imposibilă fără date tehnice detaliate și fără a lua în calcul tipul construcției, izolația și poziționarea apartamentelor.

În absența unor pârghii legale, proprietarii care resimt efectele caloriferelor oprite din jur sunt nevoiți să caute soluții individuale pentru a-și asigura confortul termic. Alegerea acestora depinde în mare măsură de buget și de sursa principală de încălzire a locuinței.

Printre alternativele frecvent utilizate se numără aerotermele, care pot încălzi rapid un spațiu, dar implică un consum ridicat de energie electrică. O altă variantă este instalarea unui sistem modern de aer condiționat cu funcție de încălzire, capabil să ridice temperatura în câteva minute, însă care necesită funcționare aproape continuă pentru menținerea confortului.

De asemenea, unii proprietari apelează la calorifere electrice sau la soluții simple, precum perdele mai groase, pentru a reduce pierderile de căldură. Eficiența acestor metode variază, iar costurile pot deveni semnificative pe termen lung, mai ales în contextul prețurilor ridicate la energie.

În cazul locuințelor racordate la sistemul centralizat de încălzire, disconfortul termic nu este întotdeauna cauzat de vecinii care nu folosesc caloriferele. Există numeroase situații în care problemele țin de funcționarea instalației comune sau individuale.

Printre cauzele des întâlnite se află temperatura agentului termic sub parametrii normali, instalații comune înfundate, calorifere necurățate periodic sau ne-aerisite corespunzător. La acestea se adaugă situațiile în care caloriferele sunt obturate de perdele groase sau nu sunt deschise suficient pentru necesarul real de căldură.

Pentru apartamentele dotate cu centrală termică proprie, pot apărea alte dificultăți, precum setarea unei temperaturi prea scăzute, conducte colmatate sau calorifere neaerisite. Fiecare dintre aceste probleme poate contribui semnificativ la senzația de frig, independent de comportamentul vecinilor.

Temperaturile scăzute din această iarnă au forțat mulți proprietari să caute soluții la care, în anii anteriori, nu au fost nevoiți să se gândească. Piața echipamentelor de încălzire este plină de oferte atractive, iar producătorii promovează intens diverse soluții.

Diferența dintre mesajele publicitare și performanța reală a produselor poate fi însă considerabilă. Din acest motiv, înainte de orice achiziție, este recomandată consultarea specialiștilor și solicitarea mai multor opinii avizate, inclusiv din partea tehnicienilor din service-uri, pentru a identifica varianta cea mai potrivită fiecărei locuințe.