Obligațiile proprietarului nu se opresc la ușa apartamentului
În practică, apar frecvent situații în care unii proprietari își transformă apartamentele în adevărate depozite de deșeuri. Resturi acumulate în interiorul locuinței pot deveni surse de infecție, pot favoriza apariția insectelor și pot genera mirosuri greu de suportat pentru vecini.
Astfel de comportamente afectează nu doar confortul, ci și sănătatea publică a întregului condominiu. Legea nu permite ca o comunitate să fie obligată să tolereze pasiv asemenea situații, transmite pe pagina sa de Facebook avocatul Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii privind administrarea proprietăților.
Pe lângă igienă, proprietarul are obligația legală de a întreține instalațiile din apartament. Este vorba despre instalațiile sanitare, de încălzire, canalizare, gaze, energie electrică sau alte echipamente aflate în proprietatea individuală.
Așa cum asociația de proprietari este obligată să întrețină și să repare spațiile comune, tot așa proprietarul trebuie să suporte costurile pentru buna funcționare a instalațiilor care îi aparțin. Lipsa intervențiilor sau neglijența pot produce avarii care afectează alte apartamente sau spațiile comune.
Ce prevede Legea nr. 196/2018 privind obligațiile proprietarului
Legea nr. 196/2018 stabilește explicit aceste obligații. Articolul 30 arată că proprietarul este obligat să își mențină proprietatea individuală în stare bună din punct de vedere tehnic și funcțional, pe propria cheltuială.
Legea prevede că, în cadrul proprietății individuale, proprietarul trebuie să păstreze și să întrețină în stare de funcționare și siguranță toate instalațiile și echipamentele, astfel încât acestea să nu aducă prejudicii celorlalți proprietari din condominiu.
Normele de igienă interzic crearea de disconfort și riscuri pentru vecini
Avocatul spune că obligațiile privind igiena locuinței sunt reglementate și de Ordinul nr. 119/2014. Potrivit acestor norme, cetățenii trebuie să respecte regulile elementare de igienă în propria locuință, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor și să nu constituie un pericol pentru sănătatea publică.
Reglementarea se aplică indiferent dacă disconfortul este cauzat de mirosuri, infestări, mizerie sau lipsa întreținerii instalațiilor.
Instanța poate autoriza pătrunderea în apartament pentru igienizare sau reparații
În situațiile în care proprietarul refuză să își igienizeze locuința sau să remedieze problemele tehnice, legea oferă soluții legale. Asociația de proprietari sau orice proprietar afectat poate sesiza instanța de judecată.
Instanța poate dispune inclusiv autorizarea pătrunderii în apartament, cu personal calificat, pentru realizarea igienizării sau a reparațiilor necesare. Costurile intervenției vor fi suportate de proprietarul vinovat.
Gelu Pușcaș a explicat că legea este clară în privința responsabilităților individuale. Potrivit acestuia, proprietarul nu poate invoca dreptul de proprietate pentru a justifica un comportament care pune în pericol sănătatea publică sau bunurile altor vecini.
În astfel de cazuri, intervenția legală este nu doar posibilă, ci justificată, tocmai pentru protejarea interesului colectiv al comunității din condominiu.
„𝗢𝗕𝗟𝗜𝗚𝗔Ț𝗜𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗥𝗜𝗘𝗧𝗔𝗥𝗨𝗟𝗨𝗜 𝗖𝗨 𝗣𝗥𝗜𝗩𝗜𝗥𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗥𝗜𝗜𝗟𝗘 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗟𝗔Ț𝗜𝗜
Nu doar asociația de proprietari are obligația de a realiza igienizarea spațiilor comune sau intervenția asupra acestora. Proprietarul are și el astfel de obligații, pentru ceea ce reprezintă proprietatea sa.
Mulți proprietari au transformat propriul apartament într-un depozit de gunoaie. Strâng tot felul de resturi pe care le depozitează în apartament. Sursă de infectie și loc prielnic pentru gândaci care să invadeze întreaga comunitate.
Un miros greu de suportat și o atitudine de sfidare a proprietarilor. O întreagă comunitate pusă în situația de a tolera un astfel de comportament.
La fel, mulți proprietari manifestă un total dezinteres față de instalațiile din propriul apartament, instalații care sunt în proprietatea acestuia și prin urmare are o obligație legală de a menține aceste instalații și echipamente în bună stare de funcționare.
Cum asociația de proprietari are obligația de a menține în bună stare de funcționare partea comună și are obligația de a suporta costul cu repararea, întreținerea, mentenanța și autorizarea acestora așa și proprietarul are obligația de a își menține în bună stare de funcționare propriile instalații. Are obligația de a suporta costul necesar bunei funcționării a instalațiilor care îi aparțin.
Avem și reglementare legală în acest sens:
✅Art. 30 din Legea nr. 196/2018 prevede:
„(3) În condițiile prezentei legi și cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind calitatea în construcții, proprietarul este obligat să mențină proprietatea sa individuală, locuință sau spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, în stare bună din punct de vedere tehnic și funcțional, pe propria cheltuială.
(4) În cadrul proprietății individuale, proprietarul are obligația să păstreze și să întrețină în stare de funcționare și siguranță spațiile interioare, echipamentele și instalațiile din dotarea tehnică a proprietății individuale, respectiv instalațiile sanitare, de încălzire, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaz, apă, precum și altele de această natură, pe cheltuiala sa, astfel încât să nu aducă prejudicii celorlalți proprietari din condominiu”.
✅În ceea ce privește igiena locuinței, fac trimitere la art. 36 din Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației cu modificările și completările ulterioare, care prevede că:
„(3) Cetățenii sunt obligați să respecte întocmai măsurile stabilite de primărie pentru asigurarea igienei publice și salubrității localității, precum și regulile elementare de igienă în gospodăria sau locuința proprie, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor și să nu constituie pericol pentru sănătatea publică a comunității”.
În situația în care proprietarul găsit într-o astfel de ipoteză nu dorește să-și igienizeze apartamentul sau nu își repară sau întreține instalația, asociația de proprietari sau oricare proprietar afectat are deschisă calea sesizării instanței de judecată și obține chiar autorizarea pătrunderii în imobil și realizarea, cu personal calificat, a igienizării apartamentului sau intervenției și reparației instalației, urmând ca proprietarul vinovat să suporte costul”, este mesajul transmis de avocatul Gelu Pușcaș pe pagina „Consultanță Asociații Proprietari”.
