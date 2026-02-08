În practică, apar frecvent situații în care unii proprietari își transformă apartamentele în adevărate depozite de deșeuri. Resturi acumulate în interiorul locuinței pot deveni surse de infecție, pot favoriza apariția insectelor și pot genera mirosuri greu de suportat pentru vecini.

Astfel de comportamente afectează nu doar confortul, ci și sănătatea publică a întregului condominiu. Legea nu permite ca o comunitate să fie obligată să tolereze pasiv asemenea situații, transmite pe pagina sa de Facebook avocatul Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii privind administrarea proprietăților.

Pe lângă igienă, proprietarul are obligația legală de a întreține instalațiile din apartament. Este vorba despre instalațiile sanitare, de încălzire, canalizare, gaze, energie electrică sau alte echipamente aflate în proprietatea individuală.

Așa cum asociația de proprietari este obligată să întrețină și să repare spațiile comune, tot așa proprietarul trebuie să suporte costurile pentru buna funcționare a instalațiilor care îi aparțin. Lipsa intervențiilor sau neglijența pot produce avarii care afectează alte apartamente sau spațiile comune.

Legea nr. 196/2018 stabilește explicit aceste obligații. Articolul 30 arată că proprietarul este obligat să își mențină proprietatea individuală în stare bună din punct de vedere tehnic și funcțional, pe propria cheltuială.

Legea prevede că, în cadrul proprietății individuale, proprietarul trebuie să păstreze și să întrețină în stare de funcționare și siguranță toate instalațiile și echipamentele, astfel încât acestea să nu aducă prejudicii celorlalți proprietari din condominiu.

Avocatul spune că obligațiile privind igiena locuinței sunt reglementate și de Ordinul nr. 119/2014. Potrivit acestor norme, cetățenii trebuie să respecte regulile elementare de igienă în propria locuință, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor și să nu constituie un pericol pentru sănătatea publică.

Reglementarea se aplică indiferent dacă disconfortul este cauzat de mirosuri, infestări, mizerie sau lipsa întreținerii instalațiilor.

În situațiile în care proprietarul refuză să își igienizeze locuința sau să remedieze problemele tehnice, legea oferă soluții legale. Asociația de proprietari sau orice proprietar afectat poate sesiza instanța de judecată.

Instanța poate dispune inclusiv autorizarea pătrunderii în apartament, cu personal calificat, pentru realizarea igienizării sau a reparațiilor necesare. Costurile intervenției vor fi suportate de proprietarul vinovat.

Gelu Pușcaș a explicat că legea este clară în privința responsabilităților individuale. Potrivit acestuia, proprietarul nu poate invoca dreptul de proprietate pentru a justifica un comportament care pune în pericol sănătatea publică sau bunurile altor vecini.

În astfel de cazuri, intervenția legală este nu doar posibilă, ci justificată, tocmai pentru protejarea interesului colectiv al comunității din condominiu.