Mulți proprietari de apartamente tratează locul de parcare ca pe o extensie a locuinței: depozitează obiecte, spală mașina sau îl închiriază altora. În realitate, utilizarea locului de parcare este strict reglementată, iar nerespectarea regulilor poate aduce amenzi, somații sau chiar pierderea dreptului de folosință.

Unul dintre cele mai frecvente abuzuri în ansamblurile rezidențiale este folosirea locului de parcare ca spațiu de depozitare. Pe multe locuri de parcare pot fi văzute anvelope, mobilier vechi, materiale de construcții sau electrocasnice scoase din uz.

Chiar dacă proprietarul consideră că „nu deranjează pe nimeni”, realitatea este alta. Locurile de parcare sunt destinate exclusiv staționării autovehiculelor. Depozitarea de bunuri poate încălca regulamentul de ordine interioară al asociației de proprietari, dar și normele de prevenire a incendiilor, mai ales în parcările subterane sau în cele aflate în incinta blocurilor.

În astfel de situații, asociația poate solicita eliberarea locului, iar administratorul parcării poate dispune măsuri suplimentare, inclusiv sancțiuni.

Deși pare o soluție comodă, spălarea mașinii pe locul de parcare este, în majoritatea situațiilor, interzisă. Motivul ține de protecția mediului și de regulile de salubritate.

Apa rezultată din spălare conține detergenți, uleiuri și alte substanțe poluante care nu au voie să se infiltreze în sol sau să ajungă în rețele de canalizare neautorizate. Din acest motiv, multe hotărâri ale consiliilor locale prevăd amenzi pentru spălarea autovehiculelor în parcări, curți sau spații private cu acces comun.

Chiar și în parcările private ale blocurilor, această practică poate fi interzisă explicit prin regulamentul asociației de proprietari.

Un alt aspect ignorat de mulți proprietari este închirierea locului de parcare către terți. Legalitatea acestei practici depinde de regimul juridic al parcării.

Dacă locul este concesionat de la primărie, contractele prevăd, de regulă, folosirea personală. Subînchirierea este interzisă sau strict condiționată și poate duce la rezilierea concesiunii.

În cazul locurilor aflate în proprietate privată, dar situate într-o parcare comună sau subterană a blocului, închirierea poate fi limitată de regulamentul asociației. Fără acordul acesteia, astfel de contracte pot fi considerate nelegale.

Pe lângă depozitare, spălarea mașinii și închiriere, proprietarii pot fi sancționați și pentru:

blocarea accesului altor vehicule sau a căilor de intervenție

folosirea locului de parcare pentru activități comerciale

parcarea vehiculelor neînmatriculate sau aflate în stare avansată de degradare

modificarea locului de parcare fără autorizație (copertine, bariere improvizate, marcaje neautorizate)

În funcție de gravitate, sancțiunile pot merge de la avertismente și amenzi până la pierderea dreptului de utilizare a locului.

Chiar dacă locul de parcare este proprietate personală, folosirea lui trebuie să respecte regulile de conviețuire, normele de mediu și prevederile legale. Dreptul de proprietate nu este absolut și nu poate fi exercitat în mod abuziv atunci când afectează spațiile comune sau siguranța celorlalți locatari.