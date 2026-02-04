Ilie Bolojan a arătat că problema impozitelor locale nu ține de lipsa de voință politică, ci de constrângerile impuse de cadrul legal în vigoare. Premierul a explicat că legislația actuală stabilește un prag minim de impozitare pentru proprietăți și mijloace de transport, însă oferă administrațiilor locale doar posibilitatea de a majora aceste taxe, nu și de a le reduce ulterior.

„Suntem într-o formulă intermediară. Guvernul a stabilit un nivel minim pentru impozitarea maşinilor, de exemplu şi unele primării, având în vedere nivelul de impozitare anterior sau stabilind o creştere mai mare, au ajuns în situaţia în care nivelul stabilit este mai mare decât cel minim stabilit prin lege, de guvern”. ”Datorită discuţiilor care au apărut în spaţiul public, unele primării doresc să reducă nivelul actual al impozitelor, pe maşini, de exemplu, la nivelul minim stabilit de lege. Legislaţia actuală nu le permite să facă acel lucru. Deci, le-a permis să crească mai mult, dar nu le permite să scadă”, a explicat premierul Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a subliniat că această situație creează un blocaj administrativ și limitează autonomia locală, în condițiile în care deciziile de majorare a taxelor au fost luate, în unele cazuri, în contexte economice diferite de cele actuale. Potrivit premierului, lipsa posibilității de ajustare în jos afectează relația dintre autoritățile locale și contribuabili.

Ilie Bolojan a precizat că subiectul a fost discutat la nivel guvernamental, inclusiv cu Kelemen Hunor, inițiatorul propunerii de modificare legislativă.

Premierul a explicat că România și-a asumat, prin angajamentele legislative recente, alinierea impozitelor pe proprietate la valoarea de piață a locuințelor. Acest principiu presupune evaluări mai apropiate de realitatea economică, dar și un rol mai activ al autorităților locale în stabilirea nivelului final al taxelor.

Ilie Bolojan a arătat că fiecare localitate are dreptul de a stabili un anumit procent peste nivelul minim impus de lege, în funcție de nevoile bugetare și de politicile locale. Totuși, în lipsa unei prevederi clare care să permită reducerea taxelor, aceste decizii devin practic ireversibile.

Premierul consideră că această situație limitează autonomia locală și susține că administrațiile ar trebui să aibă dreptul atât să majoreze, cât și să reducă impozitele, în funcție de politicile locale.

Ilie Bolojan a anunțat că Executivul ia în calcul o modificare a legislației fiscale care să permită primăriilor să reducă impozitele până la nivelul minim legal, acolo unde acestea au fost stabilite peste acest prag. Premierul a subliniat că intervenția trebuie să fie rapidă și bine calibrată.

„Din punctul meu de vedere, ca om de administraţie publică, consider că este un atribut al administraţiei locale, că peste plafonul minim stabilit prin lege, în funcţie de politicile locale pe care le poţi stabili, să poţi să şi creşti, dar să poţi să şi scazi. Şi, de exemplu, din acest punct de vedere, putem să analizăm în ce măsură putem aduce această corecţie, prin legislaţie, că acolo unde avem aceste situaţii, în care nivelul stabilit este peste cel minim, primăriile se poată să revină, dacă doresc. Ar fi important ca aceste modificări să fie făcute într-un termen cât mai scurt, înainte de aprobarea bugetelor locale, pentru ca autoritățile să poată lua decizii corecte și predictibile”, declară Ilie Bolojan.

Şeful Executivului s-a referit şi la excepţiile la impozitarea proprietăţilor care au fost eliminate de Guvern.

”Una din aceste excepţii era scutirea de impozite, atât pe proprietăţi imobile cât şi pe maşini, a persoanelor cu dizabilităţi. În baza discuţiilor pe care le-am avut cu autorităţile locale, în baza analizei situaţiei din teren, am constatat că am fost în situaţia în care, având în vedere că avem 957 de mii de cetăţeni care au certificate, în sensul acesta, practic 10% din fondul de imobile pe care îl avem nu era impozitat. De asemenea, o cotă importantă de maşini, din cele 11,5 milioane de maşini, din nou, era un număr apropiat de acest procent, şi ca urmare, în baza discuţiilor la nivel guvernamental şi în coaliţie, am luat această decizie să eliminăm aceste excepţii”, a spus premierul.

Premierul a explicat că aceste venituri sunt contribuţia fiecărui proprietar de casă, proprietar de maşină, la bugetul autorităţii locale, la ceea ce face primăria respectivă pentru a asigura condiţii de locuire, la asfaltul pe care ţi-l duce în faţa porţii, la reţele de apă şi canalizare şi la condiţii mai bune în fiecare localitate.

”În condiţiile în care, sigur, nu s-a plătit nimica până acum, şi acum dintr-o dată se plăteşte suma integrală, sigur că pentru mulţi dintre aceşti cetăţeni, şi am o mare înţelegere pentru această situaţie, pentru că având în vedere cunoştinţe personale, de exemplu, am aflat de o astfel de măsură în cazul unei fundaţii care face nişte lucruri extraordinare în judeţul Bihor, şi am discutat cu administraţia locală să aplice prevederile legale, adică să acorde o scutire având în vedere competenţa lor. Sigur, putem să vedem dacă am putea să suplimentăm competenţele autorităţilor locale, pentru a face anumite reduceri suplimentare, dar ce trebuie să înţelegem este că toate reducerile, toate excepţiile care ne facem, înseamnă, în termeni reali, mai puţin bani la autorităţi şi cineva de undeva trebuie să compenseze aceste resurse şi, în general, sunt prudent să mă lansez în afirmaţii”, a completat Bolojan.

Ilie Bolojan a mai spus că ceea ce au discutat este să se facă o analiză şi să vadă care este un astfel de impact şi vor lua o decizie.