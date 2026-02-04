Consilierul premierului Ilie Bolojan, economistul Ionuț Dumitru, explică faptul că actualul val de majorări ale taxelor locale nu reprezintă o decizie punctuală sau izolată, ci rezultatul unui vot politic asumat de toate partidele din coaliția de guvernare. El admite că, în multe localități, impactul este resimțit puternic de contribuabili, însă susține că aceste creșteri vin după o perioadă îndelungată în care impozitele au fost menținute artificial la un nivel scăzut, în pofida angajamentelor asumate de România prin PNRR.

Potrivit consilierului premierului, răspunderea pentru majorarea taxelor aparține în mod direct clasei politice, iar eventualele ajustări nu pot fi făcute decât tot printr-o decizie politică, luată la nivelul coaliției.

„Trebuie spus că aceste creșteri de taxe locale au fost votate de toate partidele din coaliție, a fost un vot în Parlament. Sigur, până la urmă e o decizie politică legat de ce se va întâmpla și probabil că va fi o decizie luată la nivelul colaiției”, a declarat Dumitru, la Digi24.

El a subliniat că nemulțumirile din spațiul public sunt generate, în special, de faptul că unele administrații locale au depășit pragurile minime prevăzute de lege, ceea ce a dus la creșteri considerabile ale impozitelor.

„În multe locuri probabil că au fost creșteri foarte mari, într-adevăr. Probabil sunt și Consilii Locale care s-au dus mai sus decât minimul și atunci probabil că sunt creșteri pe care contribuabilii le văd ca fiind foarte mari și de aici probabil disputa politică, dar până la urmă e o decizie politică în spate”, a spus el.

Ionuț Dumitru explică faptul că situația actuală este consecința directă a anilor în care impozitele locale nu au fost actualizate la nivelul cerut de angajamentele europene ale României, în special cele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Dar toți membrii coaliției au votat aceste creșteri când a fost asumată această creștere a taxelor locale pentru că noi venim după o perioadă în care taxele locale au crescut destul de puțin în anii anteriori deși România avea niște angajamente să le crească semnificativ conform angajamentelor asumate in PNRR în special și nu s-a întâmplat lucrul acesta”, afirmă Dumitru.

În opinia sa, lipsa unor ajustări graduale a dus la acumularea unor decalaje care fac ca actualele majorări să pară mult mai dure pentru populație.

„Evident, când nu ai făcut creșteri, dintr-o dată creșterile par foarte mari și sunt într-adevăr foarte mari.”

Presiuni politice pentru corectarea măsurilor

În acest context, UDMR solicită premierului Ilie Bolojan să permită autorităților locale să reducă impozitele, în limitele prevăzute de lege, până la aprobarea bugetelor locale. Formațiunea cere, de asemenea, reintroducerea unor scutiri fiscale, în special pentru persoanele cu dizabilități și pentru familiile vulnerabile.

UDMR susține că Guvernul ar putea interveni rapid prin adoptarea unei ordonanțe de urgență, pentru a atenua impactul social al majorărilor de taxe.