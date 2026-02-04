Protestul este organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret și Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater. Potrivit organizatorilor, manifestația are ca scop exprimarea dezacordului față de politicile guvernamentale de reducere a deficitului bugetar aplicate în educație.

Sindicatele susțin că aceste măsuri influențează negativ salarizarea, condițiile de muncă, statutul profesional și demnitatea cadrelor didactice și ale personalului din sistemul de învățământ.

Numărul participanților este estimat la aproximativ 2.000 de persoane. Protestul se desfășoară în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului, în intervalul orar 11:30–14:00.

Într-un mesaj transmis înaintea manifestației, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret a anunțat că profesorii ies din nou în stradă pentru a contesta ceea ce numește reforme care afectează drepturile și statutul profesional din învățământ.

„NU CEDĂM! Guvernul continuă să ignore realitatea din şcoli! Astăzi, începând cu ora ora 12:00, suntem din nou în Piaţa Victoriei pentru a spune STOP „reformelor” care ne taie din drepturi şi din demnitate! ​De ce ieşim în stradă? Pentru că „economiile” lor înseamnă sacrificiul nostru! NU Legii 141/2025!”, a transmis miercuri, înaintea protestului, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret.

Una dintre principalele nemulțumiri ale sindicatelor vizează Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Potrivit organizațiilor sindicale, actul normativ adoptat de Guvernul condus de Ilie Bolojan conține prevederi considerate nefavorabile sistemului educațional.

Sindicatele afirmă că aceste măsuri sunt luate fără consultare reală și că efectele lor se resimt direct în activitatea din școli și universități.

În paralel cu protestul, organizațiile sindicale din educație au demarat o campanie de strângere de semnături pentru o inițiativă legislativă cetățenească. Inițiativa este promovată de FSLI, FSE Spiru Haret și FNS Alma Mater și urmărește anularea măsurilor considerate anti-educație prevăzute de Legea 141/2025.

Inițiativa a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial. Pentru a fi luată în discuție de Parlamentul României, este necesară strângerea a cel puțin 100.000 de semnături.

Reprezentanții sindicatelor au transmis angajaților din educație apeluri publice pentru implicarea în campania de strângere de semnături. Potrivit acestora, susținerea inițiativei legislative este esențială pentru ca revendicările să ajungă pe agenda Parlamentului.

Sindicatele consideră că protestul din Piața Victoriei și demersul legislativ fac parte din aceeași acțiune de contestare a politicilor bugetare aplicate în educație.