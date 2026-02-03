România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65%, sub ținta prognozată de 8,4%. Ministrul Finanțelor anunță prin intermediul unui interviu acordat celor de la Libertatea.ro, că diferența a fost posibilă datorită măsurilor de consolidare fiscală și a unei prioritizări mai stricte a cheltuielilor. Reducerea deficitului a fost considerată esențială pentru păstrarea ratingului de țară, într-un context economic regional incert.

Pentru anul 2026, Guvernul își propune să scadă deficitul către pragul de 6%, ceea ce ar contribui la îmbunătățirea evaluării României de către agențiile internaționale de rating. Strategia bugetară pentru acest an este construită pe o direcție clară: reducerea dependenței de consum și creșterea ponderii investițiilor în economie.

„Am transmis un semnal important: vrem investiții, nu doar consum”, a declarat Nazare.

Potrivit Ministerului Finanțelor, investițiile publice au crescut de la 6,7% la 7,2% din PIB în 2025. Creșterea este susținută de renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență, care pune accent pe granturi nerambursabile în locul împrumuturilor, reducând astfel presiunea asupra datoriei publice.

Lucrările la Autostrada Moldovei, care în 2025 riscau să fie blocate din lipsă de spațiu fiscal, sunt acum finanțate integral. Ministerul Finanțelor a anunțat că bugetul pentru 2026 include fonduri dedicate acestui proiect de infrastructură, considerat esențial pentru conectivitatea regională.

În luna august 2026 urmează să fie date în folosință segmente din tronsoanele Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani. Aceste secțiuni sunt parte din proiectul general considerat cel mai avansat în actualul plan de redresare, potrivit autorităților. Asigurarea finanțării a fost posibilă datorită reconfigurării bugetare și alocărilor suplimentare pentru infrastructură.

Autostrada Moldovei este prezentată de Ministerul Finanțelor drept un exemplu de utilizare eficientă a fondurilor europene, cu implementare accelerată și coordonare interinstituțională. Proiectul va avea impact direct asupra mobilității în regiunea de nord-est și asupra economiei locale.

România continuă să înregistreze deficite mari în comerțul cu produse agroalimentare. Datele Ministerului Finanțelor indică importuri ridicate la carne de porc și produse lactate, ceea ce afectează balanța comercială a țării. În acest context, autoritățile pregătesc măsuri pentru stimularea producției interne.

Guvernul va lansa în perioada următoare scheme de sprijin pentru construcția de fabrici de procesare și unități de producție autohtone. Scopul este ca, în doi-trei ani, o parte semnificativă din consumul intern să fie acoperită din surse locale, reducând astfel dependența de importuri.

Finanțarea acestor proiecte se va face atât din fonduri europene, cât și prin stimulente fiscale naționale. Măsurile vizează crearea de locuri de muncă și creșterea competitivității fermierilor români pe piața internă.

Pentru finalul anului 2026, România are ca obiectiv aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Acest pas este considerat esențial pentru atragerea de investiții și reducerea costurilor de finanțare. Aderarea ar oferi și un semnal pozitiv investitorilor internaționali în privința stabilității economice a țării.

Până la realizarea acestui obiectiv, Ministerul Finanțelor recunoaște că principala provocare este menținerea disciplinei fiscale într-un context politic complicat. Coordonarea între partidele din coaliția de guvernare devine crucială pentru continuarea reformelor și respectarea angajamentelor bugetare asumate la nivel european.