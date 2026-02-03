Guvernul a adoptat vineri o ordonanță de urgență prin care a eliminat una dintre restricțiile-cheie din Codul Fiscal privind deductibilitatea cheltuielilor realizate între firme afiliate nerezidente. Mai exact, a fost abrogat articolul 25 alin. (1), care limita până acum la 1% deductibilitatea cheltuielilor cu servicii precum consultanța, managementul sau utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală, atunci când acestea erau plătite către companii din afara României, parte a aceluiași grup.

Decizia permite, în practică, companiilor multinaționale să deducă valori semnificativ mai mari pentru aceste servicii, cu impact direct asupra impozitului pe profit plătit în România. Măsura a fost adoptată prin ordonanță de urgență, fără dezbatere publică.

Propunerea a fost inițiată de Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, împreună cu Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor.

Până la această modificare, Codul Fiscal impunea un plafon clar: cheltuielile aferente serviciilor de management, consultanță sau drepturi de proprietate intelectuală, plătite către entități afiliate nerezidente, puteau fi deduse doar în limita a 1% din totalul cheltuielilor unei companii.

Prin eliminarea acestui articol, plafonul dispare complet. Astfel, multinaționalele pot deduce procente mult mai mari – 10%, 20%, 30% sau chiar mai mult – în funcție de structura costurilor interne ale grupului. În consecință, profiturile raportate în România pot fi diminuate, întrucât o parte mai mare din venituri poate fi transferată către firmele afiliate din alte state, sub forma acestor cheltuieli.

Actul normativ a fost aprobat rapid, fără consultare publică și fără a face parte dintr-un pachet mai amplu de modificări fiscale. Este a doua intervenție de acest tip asupra fiscalității marilor companii, după ce, în luna decembrie, Executivul a decis reducerea taxei pe cifra de afaceri a companiilor mari de la 1% la 0,5%.

În documentele oficiale aferente ședinței de Guvern din 30 ianuarie, Executivul justifică decizia prin necesitatea alinierii legislației fiscale naționale la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE):

„A fost aprobată o modificare la Codul fiscal, care vizează punerea în acord a dispozițiilor interne naționale cu Convenția cadru OCDE privind impozitarea. Este vorba de abrogarea unui articol, la solicitarea OCDE, în contextul în care prevederile acestuia erau în contradicție cu angajamentele asumate de Romania, în perspectiva obținerii statutului de membru OCDE. Aspectele considerate problematice prin acest articol vizau: – generarea unor posibile situații de dubla impozitare și accesul la procedurile de soluționare pe cale amiabilă a diferendelor fiscale

– reflectarea corespunzătoare a dispozițiilor Convenției cadru OCDE in materie fiscală, referitoare la nediscriminarea companiilor în ceea ce privește deductibilitatea. Guvernul va reveni cu o prevedere legislativă în acest sens, agreată prin dialog între instituțiile guvernamentale și OCDE. Decizia a fost luată în contextul în care România se află într-o etapă decisivă a procesului de aderare la OCDE, fiind obținute 19 din cele 25 de avize formale“.

România se află în prezent în plin proces de aderare la OCDE, iar autoritățile susțin că menținerea plafonului de 1% ar fi fost incompatibilă cu principiile de nediscriminare fiscală asumate la nivel internațional.

Context politic

Măsura vine într-un context în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat mai multe decizii fiscale cu impact direct asupra marilor companii, stârnind dezbateri legate de echilibrul dintre atragerea investițiilor și protejarea bazei de impozitare din România.