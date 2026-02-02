Președintele PNL și actual premier al României, Ilie Bolojan, a primit, luni seară, un vot de încredere în cadrul ședinței Biroului Politic Național, obținând un sprijin clar din partea conducerii partidului.

Potrivit unui comunicat transmis de PNL, votul secret a consemnat 47 de opțiuni „pentru” și doar 3 „împotrivă”, rezultat care a confirmat susținerea majoritară pentru actualul lider liberal.

Cu toate acestea, o altă propunere importantă înaintată de Ilie Bolojan, privind schimbarea conducerii a zece filiale județene considerate neperformante, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată.

În urma aceleiași ședințe, conducerea PNL a decis, prin vot, numirea lui Marius Arcăleanu în funcția de președinte interimar al organizației PNL Vaslui.

În ceea ce privește propunerea de demitere a conducerilor celor zece organizații județene, Biroul Politic Național a analizat situația acestora și a supus-o votului.

Rezultatul a fost de 35 de voturi „pentru”, 6 „împotrivă” și 9 abțineri, în timp ce cinci lideri PNL au absentat de la vot. Întrucât statutul partidului prevede o majoritate calificată de două treimi, respectiv minimum 37 de voturi favorabile, propunerea nu a fost adoptată.

Înainte de ședința conducerii liberale, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a transmis că președintele partidului nu ar trebui să solicite voturi de încredere în mod repetat, de la o lună la alta. Acesta a apreciat că, în cazul în care se dorește o reconfirmare a conducerii, ar fi necesară convocarea unui Consiliu Național și un dialog direct cu primarii partidului.

În cadrul aceleiași ședințe a Biroului Politic Național, premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au prezentat principalele direcții ale pachetului de relansare economică, aflat în curs de definitivare.

Conducerea PNL a fost informată că acest pachet este rezultatul analizelor realizate de un grup de lucru și că măsurile propuse au fost concepute astfel încât să fie compatibile cu obiectivele macroeconomice ale României și să susțină dezvoltarea pe termen mediu și lung.

Potrivit informațiilor transmise de PNL, pachetul de relansare economică este structurat pe două paliere majore.

Primul vizează reconfigurarea schemelor de ajutor de stat, prin lansarea a șapte programe dedicate unor domenii strategice, precum resursele minerale și materiile prime critice, cercetarea și dezvoltarea, noile tehnologii și industria de apărare.

Al doilea palier are o componentă fiscală amplă, fiind adresat microîntreprinderilor și întregului mediu de afaceri, cu scopul de a stimula investițiile și activitatea economică.