Pensiile nu au mai fost majorate în 2025, iar pensionarii cu venituri peste pragul de 3.000 de lei au început să plătească contribuția la asigurările sociale de sănătate. În acest context, Partidul Social Democrat insistă ca un pachet de sprijin pentru pensionarii cu venituri reduse să fie inclus în bugetul pe acest an, aflat încă în negocieri în cadrul Coaliției.

Social-democrații argumentează necesitatea măsurii prin diferențele mari existente între pensiile din diverse județe, dar și prin presiunea financiară resimțită de seniorii cu venituri mici.

În cadrul ședinței Consiliului Politic Național, PSD a decis să susțină adoptarea în regim de urgență a unui pachet de relansare economică și a unui pachet de solidaritate. Acesta include ajutoare pentru pensionari, scutirea de CASS pentru mame, precum și măsuri de sprijin pentru veterani și persoanele cu handicap.

Pentru pensionari, propunerea vizează acordarea unui sprijin financiar în două tranșe egale, în lunile aprilie și decembrie, pentru aproximativ 2,8 milioane de persoane. Sumele ar urma să fie diferențiate în funcție de nivelul pensiei:

-1.000 de lei pentru aproximativ 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;

-800 de lei pentru circa 497.000 de pensionari cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei;

-600 de lei pentru aproximativ 612.000 de pensionari cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei.

O decizie finală privind aplicarea acestor măsuri urmează să fie luată după discuțiile din Coaliția de guvernare. Până în prezent, premierul nu a anunțat dacă sprijinul va fi acordat și în anii următori sau dacă va rămâne o măsură punctuală.

La finalul anului 2025, în România erau înregistrați 4.699.559 de pensionari, iar valoarea totală a pensiilor plătite lunar depășea 13 miliarde de lei. Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice, pensia medie în ultima lună din 2025 a fost de 2.778 de lei.

La 1 ianuarie 2026, pensia medie națională a ajuns la 2.818 lei, însă diferențele între județe rămân semnificative, ajungând în unele cazuri la aproape 2.000 de lei.

Printre județele unde pensiile medii sunt mult sub media națională se numără Botoșani, Vaslui, Vrancea, Giurgiu sau Bistrița-Năsăud, cu valori situate între 2.200 și 2.400 de lei. Aceste niveluri reflectă, în general, salarii mai mici și contribuții reduse pe parcursul vieții active.

Cele mai mici pensii medii se înregistrează în:

-Vrancea – 2.270 lei

-Botoșani – 2.230 lei

-Giurgiu – 2.280 lei

-Vaslui – 2.284 lei

-Suceava – 2.362 lei

-Satu Mare – 2.373 lei

-Bistrița – 2.378 lei

-Călărași – 2.382 lei

-Olt – 2.395 lei

-Buzău – 2.447 lei

La polul opus se află județe precum Argeș, Constanța, Galați, Prahova și Cluj, unde pensiile medii depășesc pragul de 3.000 de lei. Hunedoara se detașează clar, cu o pensie medie de peste 3.500 de lei, urmată de Gorj și Brașov.

Topul județelor cu cele mai mari pensii medii include:

Cluj – 2.882 lei

Timiș – 2.820 lei

Arad – 2.593 lei

Argeș – 3.005 lei

Constanța – 3.019 lei

Prahova – 3.019 lei

Galați – 3.022 lei

Gorj – 3.275 lei

Brașov – 3.327 lei

Hunedoara – 3.502 lei

În București, nivelul pensiilor este semnificativ peste media națională, iar în Sectorul 1 pensia medie depășește pragul de 4.000 de lei.

Diferențele mari dintre Capitală și unele județe, care pot ajunge la aproape 2.000 de lei, scot în evidență dezechilibrele structurale și disparitățile regionale persistente în veniturile pensionarilor din România.