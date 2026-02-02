La Camera Deputaților, ședința Biroului permanent în vechea componență va avea loc luni, începând cu ora 13:30, iar plenul Camerei se va întruni de la ora 16:00. La Senat, plenul se va reuni tot de la ora 16:00, iar Biroul Permanent de la ora 12:00.

În prima zi a sesiunii parlamentare, în conformitate cu procedurile, fiecare Cameră va alege membrii Birourilor permanente, inclusiv vicepreședinții, secretarii și chestorii. Președinții celor două Camere, Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu, au fost deja aleși pentru un mandat de patru ani după constituirea Parlamentului.

Conform Regulamentelor celor două Camere, alegerea membrilor Birourilor permanente se face la propunerea grupurilor parlamentare, respectând ponderea acestora și configurația politică a forului, în urma negocierilor liderilor grupurilor. Listele candidaților propuși sunt supuse votului întregii Camere și se aprobă cu vot deschis al majorității parlamentarilor prezenți.

Prioritățile coaliției pentru această sesiune parlamentară includ adoptarea pachetului privind reforma administrației publice locale și centrale, implementarea măsurilor de relansare economică și aprobarea legii bugetului de stat pe 2026.

În această sesiune, Senatul și Camera Deputaților vor vota și pentru numirea șefilor de la SRI și SIE, după ce Nicușor Dan va transmite propunerile pentru aceste funcții. Tot în prima săptămână de lucru, la Senat este așteptat un vot în plen pentru proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului, având în vedere că, anul trecut, aproape 60 de femei au fost ucise în contexte de violență domestică.

Noul Cod al Urbanismului, care simplifică procedura autorizațiilor de construire și se află în dezbaterea Camerei Deputaților ca for decizional, ar putea fi adoptat de parlamentari în primăvară. Codul reprezintă un jalon PNRR, alături de reforma pensiilor magistraților, care se află în prezent în analiza Curții Constituționale. În cazul în care judecătorii vor declara legea neconstituțională, documentul se va întoarce pentru reexaminare în parlament.

Opoziția și-a anunțat, la rândul său, planurile pentru sesiune, pregătind moțiuni simple împotriva miniștrilor de Externe și al Apărării, moțiune de cenzură la adresa Guvernului și mai multe inițiative legislative menite să reducă cheltuielile statului și să protejeze cetățenii.

Președinții Senatului și ai Camerei Deputaților au convocat cele două Camere în baza prevederilor constituționale și regulamentare aplicabile, respectiv art. 66 alin. (1) și (3) din Constituția României, art. 83 alin. (1) din Regulamentul Senatului și art. 34 lit. a) din Regulamentul Camerei Deputaților.