George Simion, liderul AUR, a vorbit despre posibilitatea ca partidul său să intre la guvernare alături de PSD. El a spus că AUR nu vrea o prezență de formă în guvern, ci control real și putere de decizie. Declarațiile au fost făcute în contextul nemulțumirilor față de actuala guvernare și al discuțiilor despre schimbarea majorității politice.

Simion a explicat că AUR nu va accepta să intre într-un guvern dacă nu poate lua decizii importante. El a arătat că primirea a doar câteva ministere nu ar ajuta cu adevărat populația și ar fi inutilă. De aceea, a spus că partidul său ar fi dispus să asigure temporar conducerea guvernului, doar ca interimat, până la organizarea unor alegeri care să clarifice situația politică.

Liderul AUR a mai afirmat că actualul guvern nu are susținerea populației și că este nevoie ca românii să se pronunțe prin vot. El a susținut că AUR vrea să ajungă la putere cu un scor electoral suficient de mare pentru a putea conduce țara. Totodată, a acuzat autoritățile că au anulat alegerile prezidențiale și a sugerat că, în aceleași condiții, ar fi putut fi anulate și alegerile parlamentare. Din acest motiv, a spus că AUR a inițiat mai multe acțiuni politice, precum moțiuni simple și moțiuni de cenzură.

Liderul AUR a vorbit și despre planurile partidului pentru o viitoare guvernare și despre ministerele pe care le consideră foarte importante. El a făcut aceste declarații duminică, la un eveniment pentru antreprenorii români din diaspora, organizat la Palatul Parlamentului. Cu acest prilej, Simion a spus că o guvernare AUR ar urma să aducă schimbări mari în modul în care funcționează instituțiile statului.

Simion a explicat că, în viziunea sa, Ministerul de Externe nu ar trebui să se ocupe doar de diplomație, ci și de comerțul exterior. El a spus că relațiile economice sunt esențiale în prezent și că România ar trebui să aibă un minister care să se ocupe atât de politică externă, cât și de schimburile comerciale. Liderul AUR a subliniat că românii din diaspora fac deja legătura între țara în care trăiesc și România și că produsele românești ar trebui să ajungă mai ușor în comunitățile românești din străinătate.

El a mai zis că, deși acest lucru se întâmplă deja datorită unor oameni muncitori și curajoși, statul ar trebui să se implice mai mult. Simion a arătat că statul ar trebui să ajute produsele românești să fie competitive, să investească în depozite și rețele de distribuție și să sprijine exportul de alimente, produse și tehnologii românești, mai ales către țările din Uniunea Europeană.

La același eveniment a vorbit și deputatul AUR Mohammad Murad, președintele Comisiei pentru Antreprenoriat și Turism din Camera Deputaților. El a spus că românii din diaspora trimit anual sume foarte mari de bani în țară, o parte importantă ajungând la rudele lor. Murad a afirmat că, atunci când a încercat să vadă ce a făcut statul român pentru acești oameni, a constatat că aproape nu există exemple concrete.

Deputatul a susținut că politicienii îi caută pe românii din diaspora doar atunci când au nevoie de voturi și că, în rest, timp de ani de zile, nu le acordă atenție. El a mai spus că acești oameni sunt tratați cu indiferență chiar și atunci când se întorc în țară, oferind ca exemplu condițiile slabe de pe Aeroportul Otopeni, în ciuda numărului mare de români care vin din străinătate.