Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, la Antena 3 CNN, că PSD a cerut ca pachetul de solidaritate de 3,4 miliarde de lei să fie adoptat înaintea bugetului și a subliniat că nu este negociabil.

El a comentat și declarația primarului liberal din comuna Cleja, Bacău, care a spus că „cine nu muncește nu merită să trăiască”, o declarație care a devenit virală pe rețelele sociale.

Manole a explicat că ajutoarele sociale sunt atât de mici încât o persoană sau o familie care primește un astfel de sprijin trebuie să mai lucreze în altă parte – fie la negru, fie în agricultură, fie ca zilier – pentru a putea trăi. El a spus că este foarte greu, aproape imposibil, să trăiești doar din câteva sute de lei pe lună în România, mai ales cu creșterea prețurilor.

Ministrul a dat exemplul unui copil cu dizabilități, care primește între 80 și 450 de lei pe lună de la stat, spunând că suma este extrem de mică și că nimeni nu poate trăi din atât de puțini bani. El a explicat că o familie cu un copil cu dizabilități are multe cheltuieli și o povară mai mare decât ceilalți. Manole a adăugat că nu se poate spune că astfel de familii „huzuresc pe banii statului”.

„Ajutoarele sociale sunt în cuantumuri atât de mici, încât o familie, un om care are un beneficiu social – sigur, mai face o muncă, fie la negru, fie în agricultura de subzistență, fie ca zilier – e imposibil să trăiască (doar din asta) în România, în care ne plângem cu toții de creșterea prețurilor. E foarte greu, imposibil sa trăiești din câteva sute de lei pe lună. Aceasta este un mit. Nu poți să trăiești din ajutoare sociale în aceasta țară. Cuantumul veniturilor persoanelor care primesc sprijin din partea statului este foarte mic. Acesta este și motivul pentru care vă dau un exemplu, ca să fac trecerea spre pachetul de solidaritate pe care îl propunem noi. Un copil cu dizabilități primește astăzi, lunar, între 80 și 450 de lei din partea statului roman. Mi se pare extrem de puțin. Nu trăiește nimeni din atât de puțini bani. O familie care are un copil cu dizabilități are multe cheltuieli, are o povară mai mare decât noi, ceilalți, care nu avem un astfel de copil în întreținere. Spui despre familia aia ca huzurește pe banii statului, între 80 și 450 – 460 de lei? Evident că nu”, a declarat oficialul român.

Manole a explicat că pachetul de solidaritate propus de PSD conține măsuri echilibrate și corecte. El a spus că nu au exagerat nicăieri și a dat exemplu pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei, care vor primi sprijin din partea statului înainte de Paște și Crăciun, o măsură similară cu ce s-a mai făcut înainte și care trebuie continuată, mai ales că pensiile au fost înghețate în primul pachet al guvernului Bolojan, iar prețurile au crescut.

Manole a arătat că, deși inflația e mai mică decât anul trecut, este totuși mare și necesită intervenția statului. El a explicat că înghețarea alocațiilor a afectat 3,6 milioane de copii, dar nu toți copiii au aceleași nevoi. A dat exemplul propriei familii, spunând că pentru familia lui înghețarea alocației nu e o problemă, dar există multe familii care au fost afectate.

El a precizat că, cu un impact de 300 de milioane de lei, se pot crește beneficiile pentru copiii cu dizabilități, care au nevoie de mai multe resurse, și că ideea de a sprijini mamele singure cu mai mulți copii nu poate fi împotriva nimănui. Manole a spus că vor fi sprijinite peste 500.000 de familii, 2,8 milioane de pensionari și câteva sute de mii de alte familii prin măsuri ca eliminarea CAS pentru mame. În total, pachetul social ar avea valoarea de 3,4 miliarde de lei și ar ajuta peste 3,6 milioane de familii.