Legislația rutieră în vigoare în 2026 este explicită: șoferul care iese dintr-o parcare, curte, benzinărie, alee sau drum de servitute nu are prioritate. Acesta este obligat să se asigure temeinic și să acorde prioritate tuturor participanților care circulă deja pe drumul public.

Regula se aplică indiferent dacă există sau nu indicatoare precum „Stop”, „Cedează trecerea” sau „Drum cu prioritate”. Obligația rezultă din natura manevrei: ieșirea de pe un drum sau spațiu care nu face parte din drumul public.

Șoferul care iese din parcare, curte sau benzinărie trebuie să acorde prioritate:

autoturismelor care circulă pe drumul public;

pietonilor aflați pe trotuar sau pe partea carosabilă;

bicicliștilor;

motocicliștilor;

oricărui alt participant la trafic care are drept de circulație pe drumul respectiv.

Această obligație este totală și nu depinde de sensul de mers, de numărul benzilor sau de faptul că drumul pare „liber” la prima vedere.

Confuziile apar cel mai des în parcări, unde există o semnalizare internă (sensuri unice, marcaje, săgeți). Mulți șoferi presupun greșit că aceste reguli interne se extind și asupra drumului public din afara parcării.

În realitate, toată semnalizarea internă își pierde valabilitatea în momentul în care părăsești parcarea. Odată ajuns la limita drumului public, se aplică exclusiv regulile generale de circulație, iar prioritatea aparține celor care se află deja pe carosabil.

Aceeași situație se regăsește la:

-ieșirea din benzinării;

-ieșirea din curți private;

-ieșirea de pe alei de acces;

– ieșirea de pe drumuri de servitute sau drumuri laterale.

Pentru siguranță, dar și pentru a respecta legea, ieșirea trebuie realizată în doi timpi:

Prima oprire – înainte de trotuar sau înainte de marginea drumului, dacă nu există trotuar.

A doua fază – deplasare lentă până la punctul din care există vizibilitate suficientă asupra traficului.

Abia după ce te-ai asigurat complet și ai constatat că manevra poate fi făcută fără risc, poți intra pe drumul public.

Un aspect esențial, deseori ignorat, este atenția acordată participanților vulnerabili la trafic. Pietonii, bicicliștii și motocicliștii pot apărea brusc în câmpul vizual, mai ales în zonele urbane aglomerate.

Șoferul care iese dintr-o parcare sau benzinărie este responsabil să observe:

-pietonii care circulă pe trotuar;

-bicicliștii care se deplasează pe carosabil sau pe pista dedicată;

-motocicliștii, care pot fi mai greu de observat din cauza dimensiunilor reduse.

Nerespectarea obligației de a acorda prioritate la ieșirea din parcare, curte sau benzinărie poate avea consecințe serioase:

-producerea unui accident rutier;

-stabilirea vinovăției exclusive a șoferului care a ieșit pe drumul public;

-sancțiuni contravenționale, inclusiv amendă și puncte de penalizare;

-probleme în relația cu asiguratorul, în cazul unui accident.

Chiar dacă impactul este minor, responsabilitatea revine, de regulă, șoferului care nu a acordat prioritate.

Concluzie

Indiferent că ieși dintr-o parcare, dintr-o curte, dintr-o benzinărie sau de pe o alee, regula este una singură: nu ai prioritate. Obligația de a opri, de a te asigura și de a acorda prioritate este clar stabilită de Codul Rutier și nu lasă loc de interpretări.

Respectarea acestei reguli simple poate preveni accidente, sancțiuni și situații tensionate în trafic.