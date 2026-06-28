Cod Rutier 2026. Permisul de conducere nu este folositor pentru acest vehicul. Este interzis pe drumurile publice

Mulți proprietari folosesc motocultorul nu doar pentru lucrările agricole, ci și pentru deplasarea între terenuri, mai ales atunci când utilajul este echipat cu remorcă și scaun. Totuși, legislația rutieră nu permite circulația acestuia pe drumurile publice. Șoferii care aleg să meargă cu motocultorul pe un Drum Național riscă amenzi de peste 1.600 de lei, iar sancțiunile vor crește din iulie 2026.

Motocultorul este un utilaj destinat în principal lucrărilor agricole, precum pregătirea și întreținerea terenurilor. Chiar dacă unele modele sunt echipate cu remorcă, scaun pentru conducător și instalație de iluminare, acestea nu sunt considerate vehicule admise pentru circulația pe drumurile publice.

Codul Rutier 2026 nu încadrează motocultorul într-o categorie de vehicule care pot fi înmatriculate sau înregistrate, ceea ce înseamnă că nu poate circula legal pe șosele.

Spre deosebire de biciclete, trotinete electrice sau chiar vehicule cu tracțiune animală, motocultorul este un vehicul autopropulsat care nu îndeplinește condițiile tehnice necesare pentru omologare și punere în circulație.

Toate drumurile naționale, județene și comunale sunt considerate drumuri publice, astfel că asupra lor se aplică prevederile Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Potrivit articolului 12 din Codul Rutier, vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate. Excepțiile sunt limitate la vehiculele trase ori împinse cu mâna, biciclete și trotinete electrice.

Motocultorul nu se regăsește în niciuna dintre aceste categorii și nici nu poate fi omologat pentru circulația rutieră.

Prin urmare, utilizarea lui pe un Drum Național reprezintă o contravenție și poate atrage sancțiuni importante.

În plus, circulația cu un astfel de utilaj pe drumuri unde viteza de deplasare a autovehiculelor poate depăși 100 km/h crește semnificativ riscul producerii unor accidente grave.

Deținerea unui permis auto nu schimbă situația juridică a motocultorului.

Chiar și persoanele care dețin permis pentru categoria Tractor nu pot circula cu un motocultor pe drumurile publice, deoarece problema nu este permisul de conducere, ci lipsa omologării și a posibilității de înmatriculare.

Dacă utilajul trebuie transportat între două terenuri agricole, acesta trebuie deplasat cu ajutorul unei platforme, al unei remorci sau prin alte mijloace de transport care respectă legislația rutieră.

Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu poate fi pus legal în circulație este sancționată de Codul Rutier.

Fapta este prevăzută la articolul 101 alineatul (1) punctul 20 din OUG nr. 195/2002 și se sancționează cu amendă din clasa a III-a de sancțiuni.

În luna iunie 2026, sancțiunea este cuprinsă între 6 și 8 puncte-amendă, ceea ce înseamnă o amendă între 1.215 lei și 1.620 de lei, având în vedere că un punct-amendă este de 202,5 lei.

Începând cu luna iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, valoarea punctului-amendă va crește la 216,25 lei.

Ca urmare, șoferii care vor circula ilegal cu motocultorul pe drumurile publice vor risca amenzi cuprinse între 1.297,50 lei și 1.730 de lei.

Specialiștii atrag atenția că motocultorul trebuie utilizat exclusiv pentru activitățile agricole și nu pentru deplasarea pe drumurile publice, indiferent de distanța parcursă sau de categoria permisului de conducere deținută.