Peste 100 de animale au fost găsite de polițiști și medici veterinari într-o fermă din Prahova, în condiții foarte proaste. Erau măgari, vaci, oi, capre, porci și câini. Animalele trăiau în frig și murdărie, iar mâncarea nu era suficientă. Unele animale erau lăsate libere pe drum, iar cele care erau ținute în adăposturi stăteau înghesuite și în noroi.

Proprietarul fermei, un bărbat de 56 de ani, a fost amendat cu 19.000 de lei. El are 30 de zile să rezolve problemele; dacă nu o face, animalele vor fi luate de autorități.

În România, legea este strictă când vine vorba de animalele de fermă. Regulile principale sunt stabilite de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor și de normele sanitar-veterinare emise de ANSVSA.

Legea spune că toți cei care dețin animale (proprietari sau persoane care le îngrijesc) trebuie să le asigure condiții bune de viață. Aceasta include adăpost corespunzător, mâncare și apă suficiente, mișcare, îngrijire și tratamente medicale atunci când este nevoie. Animalele nu trebuie maltratate, lăsate să sufere, abandonate sau folosite pentru spectacole sau experimente care le provoacă durere sau stres.

De altfel, cei care au animale sălbatice au nevoie de autorizații speciale, iar animalele bolnave sau rănite trebuie îngrijite corespunzător. În anumite situații, medicul veterinar poate decide sacrificarea unui animal pentru a-l scuti de suferință.

Drepturile și bunăstarea puilor, regulile de reproducere și metodele de dresaj sunt, de asemenea, reglementate pentru a nu provoca suferință.

Legea stabilește pedepse clare pentru cei care încalcă regulile. Uciderea intenționată a unui animal, luptele între animale, maltratarea sau modificarea aspectului acestora fără motive medicale sunt infracțiuni și pot fi pedepsite cu închisoare sau amendă.

Cei care încalcă regulile mai ușoare, cum ar fi lipsa hranei, a adăpostului sau neîngrijirea corespunzătoare, pot fi amendați între 1.000 și 3.000 de lei.

Dacă cineva repetă faptele grave, animalele pot fi confiscate și duse în adăposturi publice pentru adopție sau valorificare. În plus, instanța poate interzice persoanei respective să mai dețină animale pe o perioadă de până la 5 ani.

Contravențiile și infracțiunile sunt constatate și sancționate de autoritățile veterinare și poliție, iar amenzile pot fi plătite imediat sau în termen de 48 de ore pentru reducerea sumei.