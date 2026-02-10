Ploieștiul se confruntă cu o situație critică în transportul public: toate cele 20 de troleibuze ale orașului au fost retrase temporar din circulație din cauza lipsei inspecției tehnice periodice (ITP).

Decizia vine după ce autoritățile au descoperit că vehiculele electrice nu au trecut niciodată printr-o verificare oficială, deși circulau de ani de zile.

Conducerea TCE Ploiești admite că problema este veche. Directorul de exploatare, Nae Alexandri, a explicat că troleibuzele nu au avut niciodată ITP, transmite ProTV.

Inițial s-a considerat că, fiind alimentate electric, acestea nu sunt supuse verificărilor obligatorii pentru vehiculele autonome.

„Ele n-au avut niciodată ITP, inclusiv când aceste trolee au fost înregistrate”, spune Nae Alexandri.

Problema a ieșit în evidență pe traseele orașului, când polițiștii de la Serviciul Rutier au oprit troleibuzele în trafic. Societatea de transport public a fost astfel nevoită să retragă complet vehiculele, afectând navetiștii.

Deși TCE Ploiești susține că siguranța pasagerilor nu a fost compromisă, verificările efectuate zilnic de mecanici nu sunt suficiente din punct de vedere legal. Reprezentanții Registrului Auto Român (RAR) atrag atenția că inspecția oficială este singura care poate certifica starea tehnică completă a troleibuzelor. Bogdan Chelan, reprezentant RAR Prahova, a precizat:

„Poți să faci o verificare vizuală, să verifici frânele, dar nu poți să verifici întregul ansamblu. Ei trebuie să se autorizeze în sensul ăsta.”

Problema s-a complicat din cauza lipsei unei stații de inspecție locale echipate cu sursă de tensiune pentru troleibuze. Călin Zaharia, director TCE Ploiești, a declarat:

„RAR-ul nu poate să facă ITP-ul și am ajuns într-un cerc vicios, unde nu văd o rezolvare”.

Primarul orașului, Mihai Polițeanu, a calculat că transportarea fiecărui troleibuz la București pentru ITP ar costa aproximativ 7.000 de lei, de două ori pe an, ceea ce reprezintă o cheltuială uriașă pentru bugetul local.

„Ar trebui să ducem fiecare troleibuz, să îl pui pe o platformă, să îl duci la București de două ori pe an, iar fiecare troleibuz ar însemna costuri de 7.000 de lei, ceea ce este uriaș”, spune acesta.

Pentru a rezolva problema pe termen lung, TCE Ploiești analizează înființarea unei stații proprii de inspecție tehnică periodică, dotată cu fir de tensiune. Această soluție ar permite efectuarea verificărilor la fața locului și ar preveni blocarea transportului public în viitor.