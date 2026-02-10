Când ai o mașină, fie că e nouă sau second-hand, este important să ai grijă de ea. Respectarea recomandărilor producătorului și verificările regulate ajută la evitarea problemelor mari și fac ca mașina să funcționeze corect mai mult timp. Cu cât te ocupi mai bine de întreținerea ei, cu atât vei putea să mergi mai mulți kilometri fără griji.

Revizia tehnică periodică este esențială pentru siguranța, fiabilitatea și durabilitatea mașinii. Aceasta presupune verificarea principalelor sisteme și instalații ale mașinii, ungerea și reglarea mecanismelor și, atunci când este nevoie, înlocuirea pieselor și a consumabilelor recomandate în manualul de service. Cu alte cuvinte, revizia înseamnă atât verificări, cât și schimburi de piese sau lichide.

În cadrul unei revizii tehnice periodice se fac mai multe lucruri:

schimbarea uleiului de motor – pentru motoarele pe benzină sau diesel. Uleiul ajută motorul să funcționeze bine și trebuie schimbat conform recomandărilor din manualul mașinii. Acolo vei găsi și tipul de ulei potrivit.

schimbarea filtrelor – filtrele de ulei, de aer, de polen și de carburant opresc impuritățile care ar putea strica motorul. Acestea trebuie schimbate la intervalele indicate în cartea tehnică.

verificarea frânelor – frânele sunt foarte importante pentru siguranță. Plăcuțele, lichidul de frână și capacitatea generală a mașinii de a opri trebuie controlate la fiecare revizie.

alte verificări – mecanicul poate inspecta direcția, articulațiile, geometria roților, farurile, indicatorii din bord, curelele, siguranțele și funcționarea cutiei de viteze. Dacă observi zgomote ciudate, mirosuri sau alte probleme, acestea pot fi verificate la cerere.

Cât de des se face revizia depinde de recomandările producătorului, de tipul mașinii și de modul în care o folosești. În general, majoritatea mașinilor au nevoie de revizie la 10.000–15.000 km sau o dată pe an, în funcție de ceea ce survine mai repede. Unele componente se pot verifica sau înlocui mai des, în funcție de condițiile de utilizare. Este important să urmezi recomandările din manual, pentru că altfel motorul se poate uza mai repede, pot apărea defecțiuni scumpe și se poate pierde garanția.

Revizia tehnică periodică nu trebuie confundată cu Inspecția Tehnică Periodică (ITP), care este obligatorie prin lege. Aceste două lucruri au scopuri diferite și se fac la intervale diferite.

Revizia tehnică periodică, sau service-ul, include schimbarea uleiului și a filtrelor cel puțin o dată pe an, indiferent de kilometri. Pentru motoarele diesel, revizia se face de obicei la 15.000 km, iar pentru unele motoare pe benzină la 20.000 km, însă, în general, este recomandat să se facă mai des pentru a proteja motorul. Pe lângă acestea, anumite piese mai mari, cum sunt curelele, rolele sau alte componente, se schimbă la intervale mai mari, de exemplu la 90.000 km sau la patru ani.

ITP-ul, pe de altă parte, este controlul obligatoriu prin lege. Pentru mașinile noi, prima inspecție se face la trei ani de la înmatriculare. Mașinile cu vechime între trei și 12 ani trebuie verificate o dată la doi ani, iar cele mai vechi de 12 ani trebuie supuse ITP-ului anual. În cazul taxiurilor, vehiculelor de ride-sharing sau de închiriere, ITP-ul se face la fiecare șase luni.

Recomandarea generală este să faci revizia tehnică anual, schimbând uleiul și filtrele, pentru a menține mașina în stare bună și a evita reparații scumpe. Este important să urmezi mereu indicațiile din cartea tehnică a mașinii pentru a proteja motorul și celelalte componente.