Cele mai recente cifre arată că benzina standard (Euro 95) se situează între 7,66 și 7,73 lei pe litru, motorina standard între 7,93 și 8,01 lei pe litru, iar GPL-ul între 3,84 și 3,99 lei pe litru. Aceste valori reprezintă nivelurile minime afișate în principalele orașe, deși în anumite stații prețurile pot fi ușor mai ridicate în funcție de rețeaua de distribuție și amplasarea benzinăriei.

Variațiile dintre orașe sunt relativ mici. În București, benzina standard ajunge la circa 7,70 lei pe litru, motorina la aproximativ 7,99 lei pe litru, iar GPL-ul la 3,84 lei pe litru. În Cluj-Napoca, benzina costă 7,69 lei, motorina 7,99 lei, iar GPL-ul 3,94 lei pe litru. La Timișoara, benzina este 7,70 lei, motorina 8,01 lei și GPL-ul 3,84 lei. În Iași, benzina ajunge la 7,71 lei, motorina la 8,01 lei, iar GPL-ul la 3,99 lei. În Constanța, benzina costă 7,73 lei, motorina 8,00 lei și GPL-ul 3,97 lei pe litru.

La nivel național, cele mai mici prețuri identificate astăzi sunt 7,66 lei pe litru pentru benzina standard, în anumite stații din județul Timiș, și 7,93 lei pe litru pentru motorină, în unele stații din zona Constanța. Aceste valori oferă o imagine clară asupra limitelor inferioare ale prețurilor în prezent.

Evoluția prețurilor în ultimele zile arată stabilitate. La începutul lunii februarie, benzina era 7,68 lei pe litru, motorina 7,89 lei pe litru, iar GPL-ul 3,87 lei pe litru. Diferențele actuale sunt minime, indicând o perioadă de relativă stabilitate pe piața carburanților.

În București, cele mai mici tarife astăzi sunt 7,69 lei pentru benzina standard, 7,98 lei pentru motorină și 3,84 lei pentru GPL. Valorile pot varia ușor în funcție de locația stațiilor și promoțiile operatorilor. Stațiile monitorizate aparțin în general rețelelor mari, precum Socar, OMV sau Petrom, care afișează uneori tarife apropiate de pragurile minime în funcție de zona și strategia comercială.

GPL-ul rămâne cea mai ieftină opțiune, comparativ cu benzina și motorina. Diferența de preț este semnificativă, ceea ce explică popularitatea acestui carburant, mai ales pentru șoferii care parcurg distanțe mari sau utilizează frecvent autoturismul.

Specialiștii atenționează că prețurile pot varia zilnic și chiar de la o stație la alta. Aceste variații sunt influențate de costurile logistice, poziționarea benzinăriilor și strategiile comerciale ale companiilor. Pentru a găsi cele mai bune tarife, șoferii pot consulta aplicații și platforme online care monitorizează prețurile în timp real.

Pe 8 februarie 2026, piața carburanților din România rămâne stabilă, cu diferențe minore între orașe și rețele de benzinării. Benzina și motorina se mențin la niveluri apropiate de ultimele zile, iar GPL-ul continuă să fie cea mai economică opțiune pentru șoferi. Monitorizarea constantă a prețurilor rămâne cea mai eficientă soluție pentru reducerea costurilor la alimentare.