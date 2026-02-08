Cauciucurile mașinilor sunt negre dintr-un motiv strict tehnic, nu din considerente estetice. Cauciucul natural, extras din arborele de cauciuc, are o culoare alb lăptos și o textură moale, asemănătoare unei gume de șters.

Dacă anvelopele ar fi fabricate exclusiv din acest material, ele s-ar topi rapid pe asfaltul fierbinte al verii și s-ar uza în câțiva kilometri. Pentru a evita aceste probleme, inginerii adaugă un praf fin numit „negru de fum” sau carbon black.

Acest compus nu doar că oferă culoarea neagră caracteristică, dar absoarbe căldura și radiațiile UV care ar degrada cauciucul și, cel mai important, crește rezistența la uzură de aproximativ 100 de ori. Fără această substanță, anvelopele moderne nu ar fi putut susține transportul rutier intens și durabilitatea de astăzi.

La începutul secolului XX, primele automobile erau echipate cu anvelope albe sau bej deschis, fabricate din cauciuc natural amestecat cu oxid de zinc. Aceste pneuri erau însă extrem de fragile, necesitau reparații frecvente și se deteriorau rapid sub acțiunea soarelui și a prafului, transformând condusul într-o experiență nesigură și costisitoare, scrie pagina „Știați că?”.

Introducerea negrului de fum în producție a reprezentat o adevărată revoluție industrială. Cercetătorii au descoperit că particulele fine de carbon creează legături moleculare mai puternice între polimerii cauciucului, acționând ca o armătură microscopică ce împiedică deformarea și ruperea materialului sub greutatea vehiculului.

Negrul de fum joacă un rol esențial în gestionarea căldurii generate de frecarea anvelopei cu asfaltul, mai ales la viteze mari. Cauciucul natural este un izolator termic, ceea ce înseamnă că ar reține căldura, deteriorând rapid structura pneului.

Carbonul conduce căldura eficient, preluând energia termică din benzile de rulare și dispersând-o uniform spre exterior, menținând anvelopa răcită. În plus, pigmentul negru protejează cauciucul de radiațiile ultraviolete care, prin fotodegradare, fac materialul casant și predispus la fisuri.

Practic, anvelopa neagră funcționează ca o cremă de protecție solară permanentă, absorbând radiațiile nocive și transformându-le în cantități inofensive de căldură.

Pe lângă protecția fizică, negrul de fum oferă și un avantaj electric. În timpul deplasării, un vehicul acumulează electricitate statică din cauza frecării cu aerul. Dacă anvelopele ar fi fost realizate din cauciuc pur, electricitatea nu ar fi avut unde să se descarce, provocând șocuri la atingerea portierei sau scântei periculoase la stațiile de alimentare.

Carbonul transformă pneul într-un conductor suficient de bun pentru a permite descărcarea electricității statice în pământ, contribuind astfel la siguranța pasagerilor.

Procesul de producție al negrului de fum este complex, obținându-se prin arderea incompletă a produselor petroliere grele într-un mediu controlat. Rezultatul este o pulbere extrem de fină, cu o suprafață specifică foarte mare raportată la volum, care necesită sisteme avansate de filtrare în fabrici pentru protejarea muncitorilor și a mediului.

Într-o anvelopă modernă, negrul de fum reprezintă aproximativ 30% din compoziția totală. Restul include cauciuc natural și sintetic, oțel, textile și agenți chimici de vulcanizare, cum ar fi sulful.

Proporția exactă a carbonului este un secret industrial strict păzit, deoarece influențează direct aderența pe timp de ploaie și consumul de carburant.