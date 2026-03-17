În general, anvelopele de vară sunt recomandate atunci când temperaturile depășesc constant pragul de 7 grade Celsius. Sub această valoare, compoziția cauciucului de vară își pierde eficiența, iar aderența pe carosabil scade, ceea ce poate afecta siguranța în trafic.

Din acest motiv, în România schimbul anvelopelor se face de obicei în lunile martie sau aprilie, după ce riscul de îngheț sau ninsoare a trecut. Specialiștii avertizează că montarea anvelopelor de vară prea devreme poate reduce siguranța pe drum, mai ales dimineața sau pe timpul nopții, când temperaturile pot scădea brusc.

În ceea ce privește anvelopele de iarnă, Codul Rutier din România nu stabilește o dată exactă pentru montarea acestora. Legea prevede însă că ele devin obligatorii atunci când drumurile sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Astfel, șoferii trebuie să aibă anvelope de iarnă ori de câte ori circulă pe un carosabil înzăpezit sau înghețat, indiferent de lună. Din acest motiv, mulți conducători auto aleg să monteze cauciucurile de iarnă în perioada octombrie–noiembrie, pentru a evita situațiile neprevăzute.

Specialiștii recomandă schimbarea anvelopelor înainte de apariția primelor ninsori, deoarece în sezonul rece programările la service-uri pot deveni aglomerate.

O alternativă pentru șoferi o reprezintă anvelopele all season, cunoscute și ca anvelope pentru toate anotimpurile. Acestea sunt concepute pentru a putea fi utilizate atât vara, cât și iarna, în condiții moderate.

Anvelopele all season pot fi recunoscute după marcajele de pe marginea cauciucului. Cel mai frecvent apare inscripția All Season, All Weather sau simbolul M+S, care înseamnă mud and snow, adică noroi și zăpadă. Unele modele includ și simbolul fulgului de zăpadă încadrat într-un munte cu trei vârfuri, marcaj care arată că anvelopa respectă standardele pentru utilizarea pe timp de iarnă.

Chiar dacă reprezintă o soluție practică pentru șoferii care nu parcurg distanțe mari sau circulă în special în oraș, specialiștii atrag atenția că anvelopele dedicate sezonului, fie de vară, fie de iarnă, oferă în general performanțe mai bune în condiții extreme de temperatură.