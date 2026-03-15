Iarna poate fi un test greu pentru orice mașină. Alternanța dintre temperaturi scăzute, dezgheț și ger, combinată cu deplasările scurte pe drumuri înghețate, poate afecta motorul, uleiul, lichidul de răcire și curelele. Ignorarea acestor probleme poate duce la reparații costisitoare sau chiar la blocarea motorului.

Uleiul motorului este unul dintre cei mai importanți factori care asigură buna funcționare a motorului după iarnă. Problemele frecvente includ:

Nivel prea scăzut de ulei – Poate indica arderea excesivă sau pierderi. Este important să completezi imediat uleiul și să planifici un schimb complet.

Exces de ulei – Nivelul prea mare poate fi cauzat de contaminarea cu combustibil sau de condusul pe distanțe scurte. Dacă depășește semnificativ limita maximă, schimbă uleiul cât mai curând.

Ulei tulbure sau îngroșat – Cantitățile mici apar din condens, dar dacă observi urme de apă sau ulei foarte gros, este necesară vizita la service pentru a preveni deteriorarea motorului.

Lichidul de răcire previne supraîncălzirea motorului și protejează componentele interne. După iarnă, verifică:

Nivelul lichidului – Trebuie să fie între marcajele minim și maxim, la motor rece.

Aspectul și culoarea – Lichidul trebuie să fie clar, fără impurități sau miros de gaze arse.

Semne de contaminare – Prezența uleiului sau a altor impurități poate indica probleme serioase ale motorului sau sistemului de răcire. În acest caz, evită condusul și folosește tractarea auto.

Curelele de accesorii și cureaua de distribuție sunt esențiale pentru funcționarea corectă a motorului. Verifică următoarele:

Fisuri, delaminări sau urme de ulei pe curelele de accesorii

Uzura curelei de distribuție – chiar dacă este „în baie de ulei”, orice microfisură necesită schimb imediat

Este recomandat ca verificarea curelei de distribuție să fie realizată de un mecanic profesionist, mai ales după iarnă.

După sezonul rece, șoferii trebuie să fie atenți și la semnele de avertizare în timpul funcționării motorului. Ventilatorul poate porni prea des, aerul condiționat poate să nu funcționeze corect sau să scoată zgomote neobișnuite, iar temperatura motorului poate varia rapid.

De asemenea, sunetele ciudate, scârțâiturile sau vibrațiile la accelerare, mai ales la motor rece, și tremuratul motorului la relanti sunt indicii că sistemul de răcire, motorul sau climatizarea nu funcționează corespunzător. Ignorarea acestor simptome poate duce la defecte majore, iar intervenția timpurie este esențială pentru siguranța la drum.