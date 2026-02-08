În cursul anului 2025, pe DN6 au fost înregistrate 325 de accidente rutiere, în urma cărora au rezultat 479 de victime. Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că acest tronson continuă să genereze evenimente grave, cu consecințe majore asupra vieților oamenilor.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a declarat la Digi24 că situația este cu atât mai gravă cu cât, într-un interval scurt de timp, s-au înregistrat deja zece decese din doar două accidente (inclusiv cel în care au fost implicați suporterii greci ai PAOK Salonic), în condițiile în care, în anul precedent, pe DN6 au murit 17 persoane.

Acesta a semnalat o tendință alarmantă de creștere a numărului de victime, într-un ritm care riscă să depășească anii anteriori.

„Anul trecut au fost 17 morți pe DN6. Anul acesta, cu accidentul în care au murit șapte cetățeni greci și cu cele trei victime de astăzi, avem deja zece morți din doar două accidente. Parcă suntem porniți să batem recorduri la acest capitol”, a declarat Titi Aur.

DN6 leagă Bucureștiul de municipiul Timișoara și de granița cu Ungaria, terminându-se la Cenad.

Potrivit specialistului, peste 90–95 la sută dintre accidentele grave sunt provocate de comportamentul participanților la trafic. Erorile de conducere, asumările riscante și lipsa disciplinei rutiere au un impact mult mai mare decât starea drumului sau defecțiunile tehnice ale vehiculelor, chiar dacă și acestea pot contribui, în anumite situații, la producerea accidentelor.

„Peste 90 – 95% din accidentele grave sunt produse din cauza factorului uman, adică greșeli, erori sau asumări riscante din partea celor aflați la volan. Nu drumul este vinovat și nu mașina, deși uneori pot exista și defecțiuni tehnice sau probleme de infrastructură”, a explicat acesta.

Titi Aur a explicat că România se confruntă anual cu peste 1.000 de decese în trafic, aproximativ 4.000 de răniți grav și circa 30.000 de răniți ușor. În opinia sa, costurile umane și financiare sunt uriașe, iar măsurile luate până acum nu au reușit să reducă semnificativ acest fenomen.

„Avem anual peste 1.000 de morți, aproximativ 4.000 de răniți grav și în jur de 30.000 de răniți ușor. Cheltuim foarte mulți bani de la buget și, totuși, nu reușim să oprim acest carnagiu de pe șosele”, spune acesta.

Expertul a mai subliniat că mașinile moderne induc un fals sentiment de siguranță, iar mulți șoferi nu au o educație rutieră orientată spre prevenție. Cunoașterea regulilor de bază nu este suficientă, în lipsa unei înțelegeri reale a riscurilor din trafic.

„Mașinile moderne ne dau încredere, dar mulți conducători auto sunt needucați și neinstruiți din punct de vedere al siguranței. Nu este suficient să știi să pleci de pe loc sau să semnalizezi. Lipsește conștientizarea întregului fenomen”, a precizat Titi Aur.

În evaluarea sa, responsabilitatea nu aparține exclusiv șoferilor, ci tuturor participanților la trafic, inclusiv pietonilor, bicicliștilor, utilizatorilor de trotinete și pasagerilor care nu respectă regulile de siguranță, precum purtarea centurii.

Din acest motiv, nu există soluții rapide care să reducă drastic numărul accidentelor, nici pe DN6, nici pe alte drumuri naționale.

Titi Aur a arătat că, pe termen mediu și lung, singura direcție viabilă este educația rutieră, dublată de măsuri ferme de control și sancționare. El a menționat că, la nivelul Ministerului Transporturilor, funcționează grupuri de lucru care încearcă să identifice soluții pentru reducerea numărului de accidente, prin programe de educație și alte intervenții structurale.

„Pe termen scurt nu există o soluție. Pe termen mediu și lung vorbim de educație și de un nou tip de comportament: unul responsabil”, a spus Titi Aur.

Referitor la accidentele repetate de pe DN6, expertul a explicat că instalarea de indicatoare suplimentare sau impunerea unor restricții punctuale nu pot rezolva problema în lipsa unui plan coerent. În opinia sa, este necesară o implicare serioasă a autorităților, prin strategii aplicate consecvent, pentru a reduce numărul victimelor de pe șoselele din România.