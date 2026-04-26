Amenzi pentru șoferii care au mașina murdară. Circulația cu un autovehicul murdar nu este, în mod direct, interzisă de legea rutieră din România. Totuși, conform OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, starea unui vehicul devine o problemă legală atunci când afectează siguranța rutieră, vizibilitatea sau identificarea acestuia.

În practică, murdăria excesivă poate atrage sancțiuni contravenționale sau chiar respingerea la inspecția tehnică periodică (ITP), în funcție de situație.

Legislația rutieră nu sancționează simpla lipsă de curățenie, însă impune obligația ca vehiculul să fie menținut într-o stare tehnică sigură și funcțională.

Situații frecvente sancționabile:

plăcuțele de înmatriculare sunt acoperite și nu mai pot fi citite;

parbrizul sau geamurile sunt murdare și reduc vizibilitatea;

farurile sau stopurile sunt acoperite de noroi sau praf;

din vehicul se scurg sau se desprind materiale pe carosabil.

Aceste situații sunt încadrate ca abateri deoarece pot afecta direct siguranța traficului.

Sancțiunile sunt stabilite prin sistemul punctelor-amendă prevăzut de Codul Rutier. 1 punct-amendă = 10% din salariul minim brut pe economie.

Clasa sancțiune Număr puncte-amendă Descriere generală Clasa I 2–3 puncte-amendă Abateri minore, cu impact redus asupra siguranței rutiere Clasa II 4–5 puncte-amendă Abateri ușoare, care pot afecta parțial siguranța sau disciplina rutieră Clasa III 6–8 puncte-amendă Abateri medii, cu risc crescut pentru siguranța traficului Clasa IV 9–20 puncte-amendă Abateri grave, cu impact major asupra siguranței rutiere sau identificării vehiculului

În funcție de gravitate, poliția rutieră poate aplica amenzi atunci când murdăria:

face imposibilă identificarea vehiculului;

reduce siguranța în trafic;

afectează funcționarea corectă a sistemelor de iluminare.

Conform reglementărilor Registrului Auto Român (RAR), inspecția tehnică periodică trebuie realizată în condiții care permit verificarea completă a vehiculului.

Vehiculul trebuie să fie prezentat într-o stare care permite inspectarea tuturor componentelor, astfel încât verificarea tehnică să se poată desfășura în condiții corecte și complete. În situația în care murdăria acumulată împiedică evaluarea numărului de identificare (VIN), a elementelor de caroserie și șasiu sau a sistemelor de iluminare ori de siguranță, inspecția tehnică periodică poate fi amânată sau chiar respinsă, până la remedierea situației.

Reglementările tehnice RAR prevăd explicit că vehiculele trebuie prezentate curate pentru efectuarea corectă a verificărilor.

Din perspectivă tehnică și de siguranță rutieră:

murdăria poate ascunde defecțiuni reale ale vehiculului;

reduce capacitatea de verificare a elementelor esențiale;

poate duce la diagnostic incorect în cadrul ITP.

Acesta este motivul pentru care inspectorii RAR pot refuza efectuarea inspecției dacă nu se pot realiza verificările standard.

Deși nu există o lege care să interzică explicit circulația cu o mașină murdară, cadrul legal din România sancționează situațiile în care această stare afectează siguranța rutieră sau identificarea vehiculului.

În plus, pentru inspecția tehnică periodică, curățenia nu este un detaliu opțional, ci o condiție practică necesară pentru evaluarea corectă a autovehiculului.