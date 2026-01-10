În ceea ce privește certificatele de atestare fiscală, contribuabilii persoane fizice care solicită eliberarea documentului în aceeași zi cu depunerea cererii vor plăti 88 de lei. Pentru persoanele juridice, taxa percepută pentru același serviciu este de 182 de lei. Totodată, contribuabilii care sunt înregistrați pe platforma digitală ATLAS beneficiază de eliberarea imediată a certificatelor de atestare fiscală, fără costuri suplimentare față de taxele stabilite.

Pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale în regim de urgență, în termen de 48 de ore, sunt prevăzute taxe distincte. Persoanele fizice vor achita 133 de lei, iar persoanele juridice vor plăti 268 de lei. Aceste tarife se aplică în cazul impozitelor aferente clădirilor, terenurilor și mijloacelor de transport.

Accesul la documentele din arhivă presupune un cost de 1 leu pentru fiecare pagină eliberată, tarif aplicabil tuturor entităților interesate, indiferent de statutul acestora.

Pentru oficierea căsătoriilor la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) din Ploiești sunt stabilite mai multe tarife, în funcție de zi și condiții. Ceremoniile desfășurate sâmbăta și duminica, în intervalul orar preferențial 09.00-12.00, sunt taxate cu 157 de lei. Pentru oficierea căsătoriilor sâmbăta se percepe o taxă de 78 de lei, iar pentru duminică și sărbători legale costul este de 237 de lei. Căsătoriile oficiate înainte de termenul legal de 11 zile sunt taxate cu 157 de lei, cu excepția situațiilor de urgență medicală, precum sarcina avansată sau problemele de sănătate. Aceeași taxă de 157 de lei se aplică și cuplurilor care nu au domiciliul sau reședința în municipiul Ploiești.

Eliberarea certificatelor duplicate, a extraselor multilingve sau a adeverințelor în regim de urgență are un cost de 78 de lei. În plus, pentru realizarea operațiunilor foto sau video în timpul ceremoniei de către rude sau alte persoane se percepe o taxă de 23 de lei pentru fiecare tip de operațiune.

În domeniul cadastrului, pentru eliberarea copiilor electronice de pe planuri cadastrale sau hărți aflate în posesia Consiliului Local, tarifele diferă în funcție de tipul documentului. Costul este de 157 de lei pe metru pătrat pentru hărțile în format PDF la scara 1:1000 și de 316 lei pe hectar pentru terenuri.