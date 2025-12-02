Peste 100.000 de locuitori din Prahova se confruntă cu o criză majoră de apă potabilă, iar Ministerul Mediului, condus de Diana Buzoianu, pare să fi fost prins complet pe picior greșit.

În loc să își asume responsabilitatea pentru lipsa de reacție, ministrul Buzoianu a încercat să paseze vina către autoritățile locale, susținând că nu ar fi știut despre riscurile iminente.

Tonul său, combinat cu dovezile prezentate de jurnaliști, ridică semne de întrebare serioase cu privire la modul în care este gestionată criza.

În cadrul unei conferințe de presă susținute marți, 2 decembrie, Diana Buzoianu a avut un schimb de replici tensionat cu reporterii.

Ministrul Mediului a recunoscut că singurul lucru pe care și-l poate reproșa este că nu a preîntâmpinat situația „absolut absurdă și aberantă” prin care autorități de la nivel local ar fi ascuns informații și ar fi stat pe ele luni de zile, iar în ultimele trei zile nu ar fi reușit să furnizeze informațiile obiective necesare, inclusiv despre riscurile de a se suspenda activitățile unor operatori economici.

Ea a insistat că Ministerul nu ar fi aflat despre aceste lucruri, deși ar fi avut ședințe de urgență în fiecare zi.

„Dacă este un lucru pe care mi-l pot reproșa este faptul că nu am preîntâmpinat situația absolut absurdă și aberantă, că autorități de la nivel local pot să ascundă informații și să stea pe informații luni de zile și chiar și în ultimul moment. Repet, în ultimele 3 zile să nu reușească să dea informațiile obiective, să ne spună care sunt riscurile, știind că urmează să se închidă sau să se suspende activități ale unor operatori economici, noi să nu aflăm acest lucru. Deși am avut în fiecare zi ședință de urgență și nu au reușit, nu că n-au reușit, nu au vrut să spună aceste informații”, a afirmat Buzoianu.

Un reporter i-a atras atenția că Prefectul județului Prahova avertizase în scris, încă din 6 noiembrie, asupra riscului de a se ajunge exact în situația de criză actuală. În mod surprinzător, Diana Buzoianu a părut nedumerită și a negat vehement că ar fi existat o astfel de informare.

Ministrul Mediului a afirmat că nu exista această informație publică sau transmisă către minister și a precizat că, dacă ar fi avut-o, ar fi acționat în baza ei.

„Nu există această informație publică sau transmisă către minister. Vă dați seama că dacă am fi avut această informație la minister, am fi acționat în baza ei”, a fost replica ministrului.

Totuși, realitatea contrazice flagrant declarațiile Dianei Buzoianu. Un comunicat de presă emis de Prefectura Prahova chiar pe 6 noiembrie arată negru pe alb că autoritățile locale nu doar că avertizaseră, dar luaseră și măsuri oficiale.

Comunicatul Prefecturii Prahova detaliază că, în urma ședințelor de lucru cu Administrația Națională Apele Române și Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, prefectul de la acea dată, Daniel Nicodim, luase act despre posibilitatea apariției unei situații de urgență din cauza obturării galeriei de acces GF2 a Barajului Paltinu.

Mai mult, în aceeași zi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat Hotărârea nr. 9/2025, prin care se cerea intervenția de urgență pentru deblocarea galeriei barajului, cu scopul de a limita efectele negative asupra alimentării cu apă a populației și industriilor din acumularea Paltinu. Acest document oficial demonstrează că nu a existat nicio ascundere de informații.