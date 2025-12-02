Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți, la Ploiești, că a solicitat Direcției de Sănătate Publică (DSP) Prahova să nu permită reluarea furnizării de apă potabilă în județ până când nu există un control microbiologic complet, care să certifice că apa îndeplinește toți indicatorii necesari pentru consum.

El a avertizat că introducerea în rețea a unei ape contaminate ar reprezenta, în opinia sa, un incident grav de sănătate publică.

„ (Ar fi) un incident de sănătate publică şi epidemiologic fără precedent”, a afirmat Alexandru Rogobete. Ministrul Alexandru Rogobete s-a întâlnit cu autoritățile locale în contextul crizei apei potabile care afectează peste 107.000 de persoane din județele Prahova și Dâmbovița.

Ministrul a apreciat drept un act de „conștiință administrativă” decizia DSP Prahova de a se opune furnizării de apă menajeră prin sistemul centralizat în zonele unde apa potabilă nu poate fi livrată din cauza turbidității ridicate din barajul Paltinu.

Ministrul Sănătății a transmis că a menținut permanent legătura cu DSP Prahova și că le-a cerut să finalizeze toate verificările înainte de a ridica restricțiile.

El a subliniat că, până când apa nu este confirmată atât microbiologic, cât și fizico-chimic, aceasta nu poate fi introdusă în sistemul centralizat, considerând inacceptabilă orice derogare care ar putea expune populația la riscuri.

„Am păstrat legătura constant cu DSP Prahova şi i-am rugat să facă treaba până la capăt, adică până când apa nu are un control microbiologic, respectiv până nu respectă indicatorii fizico-chimici pentru a putea fi introdusă în reţeaua centralizată să nu ridice restricţionarea. Este exclus să faci un asemenea rabat şi să introduci într-un sistem centralizat apă contaminată cu orice, până nu ai un control microbiologic şi până nu te asiguri că apa respectivă nu afectează populaţia”, a mai transmis Alexandru Rogobete.

Tot marți, 2 decembrie, ministrul Sănătății a anunţat că internările în cinci spitale din judeţul Prahova sunt sistate din cauza crizei apei potabile. Spitalele nu vor fi totuși închise.

Este vorba despre:

Spitalul Municipal Câmpina,

Spitalul de Psihiatrie Voila,

Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti,

Spitalul Orăşenesc Băicoi,

Spitalul de Pneumologie Breaza.

Având în vedere situaţia din judeţul Prahova, Alexandru Rogobete a cerut fiecărui spital de urgenţă din Bucureşti să rezerve cinci paturi în secţiile chirurgicale şi cinci paturi nechirurgicale, pentru eventuale transferuri din judeţul Prahova.