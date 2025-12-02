Administraţia Naţională „Apele Române” a transmis marţi că, începând de la ora 12:00, a fost reluată livrarea apei din barajul Paltinu către staţia de tratare Voila din judeţul Prahova, după mai multe zile de întrerupere care au afectat peste 100.000 de locuitori.

Instituţia avertizează însă că problemele tehnice persistente ale infrastructurii, în special cele care țin de obligațiile operatorului local ESZ Prahova, ar putea continua să afecteze alimentarea cu apă brută pentru cel puțin încă șase luni.

În comunicatul publicat marți, Apele Române au explicat că la ora prânzului a fost realizată manevra de deschidere a golirii de semiadâncime, ridicată cu 30 de centimetri, pentru a evacua aproximativ 3 metri cubi pe secundă către priza ELSID.

De acolo, apa este transmisă prin conducta CHEMP3 ELSID până la coada lacului Voila, asigurând cel mai scurt traseu către staţia de tratare. Instituția a precizat că în acest moment lacul de priză este alimentat, iar operatorul de apă trebuie să își ia măsurile necesare pentru reluarea potabilizării, proces care ar putea dura cel mult o săptămână până la restabilirea alimentării populaţiei.

„Astăzi, ora 12:00 (cota în lac 626.40mdM), s-a realizat manevra de deschidere a golirii de semiadâncime – 30 cm (cota semiadâncime 625 mdM), au fost evacuaţi 3 mc/s, pentru alimentarea cu apă brută către priza ELSID. De aici, apa este tranzitată prin conducta CHEMP3 ELSID către coada lacului de acumulare VOILA (ESZ Prahova). Astfel, se asigură cel mai scurt traseu către staţia de tratare Voila. În prezent, se alimentează lacul de priză, iar operatorul de apă trebuie să îşi ia măsurile pregătitoare (monitorizare) şi necesare în vederea reluării procesului de tratare a apei pentru potabilizare. Din acest moment şi până la reluarea alimentării cu apă a populaţiei, va mai dura cel mult o săptămână”, potrivit Apele Române.

Reprezentanţii Apele Române au reamintit că, încă din 2023, instituţia a început procesul de reabilitare a bazinului de apă curată (BAC), proiect care a primit avizele necesare inclusiv de la Ministerul Mediului şi urmează să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern.

Totuși, instituția a subliniat că această investiţie nu elimină obligațiile pe care ESZ Prahova le are în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor și a Convenţiei de Exploatare semnate în 2017 cu ANAR, Hidroelectrica și ceilalți parteneri.

Potrivit instituției, operatorul de apă trebuie să asigure acumularea tampon pentru STA Voila în caz de viituri, să exploateze priza de apă de la Brebu şi bazinul Lunca Mare conform regulamentelor, dar și să avertizeze din timp obiectivele din aval în cazul unor avarii sau defecţiuni la lucrările hidrotehnice.

Apele Române au atras atenția că autorizaţia de gospodărire obligă ESZ Prahova să exploateze și întrețină toate instalaţiile de captare, aducţiune şi preepurare, inclusiv monitorizarea zilnică a volumelor și stării construcțiilor în perioadele cu precipitații abundente.

Instituţia a precizat clar că problema semnalată la conducta de aducţiune a apei din BAC către stația Voila reprezintă exclusiv responsabilitatea operatorului de apă, deoarece întreținerea și reparația acesteia sunt prevăzute în contractul de operare semnat în 2013 între ANAR și ESZ Prahova.

Conform „Apelor Române”, operatorul fusese avertizat încă din octombrie asupra riscului creșterii turbidității în timpul coborârii nivelului apei din lac și în perioada lucrărilor de decolmatare, iar ESZ Prahova ar fi trebuit să asigure condițiile necesare pentru alimentarea alternativă din bazinul Lunca Mare — o soluție care nu mai este posibilă în prezent, deoarece bazinul a fost golit din cauza problemelor la conducta aflată în exploatarea operatorului.

Instituția a mai menționat că ESZ Prahova primise în 2023 o creștere de capital de 6,5 milioane de lei plus TVA pentru modernizarea sistemului SCADA și implementarea unei platforme IoT integrate cu GIS, destinată monitorizării rețelei de apă și detectării rapide a anomaliilor.

Acest sistem ar fi trebuit instalat tocmai pe conducta care acum este avariată complet și care ar fi permis preluarea apei curate din BAC.

„Având în vedere cele expuse mai sus, ESZ Prahova a fost informat încă de la sfârşitul lunii octombrie în legătură cu riscul cresterii turbiditatii apei, atât în perioada de coborâre a nivelului in lac, cât şi în perioada de realizare a lucrărilor de decolmatare a accesului în galeria de fund GF 2. În acest context, ESZ Prahova trebuia să asigure conditiile unei surse alternative pentru perioadele de viituri, respectiv alimentarea statiei de tratare Voila din bazinul de apă curată Lunca Mare. De asemenea, conform autorizaţiilor de funcţionare în siguranţă (2017, 2023), ESZ Prahova avea obligaţia să realizeze măsurile şi recomandările stabilite de expertul pentru siguranţa barajelor prin documentaţia de expertiză tehnică şi exploatarea amenajării cu nivel restricţionat la cota de 478.00 mdM şi atenta supraveghere a evoluţiei fenomenelor adverse care afectează bazinul, iar în această perioadă să fie implementate în regim de urgenţă lucrările de intervenţie la bazin şi aval de priza Brebu mal drept. (…) Totodată, menţionăm faptul că în 2023, prin Consiliul de Conducere al ANAR, le-a fost acordat o creştere a aportului de capital de 6.500.000 lei plus TVA pentru modernizarea sistemului SCADA, precum şi implementarea IoT (internet of things), respectiv o platformă de telemetrie integrată cu sistem GIS prin care se realizează monitorizarea în timp real a reţelei de apă, inclusiv identificarea oricăror anomalii pentru organizarea eficientă a intervenţiilor în consecinţă. Acest sistem trebuie montat pe conducta de aducţiune de apă actuală, avariată complet. Această conductă ar fi asigurat preluarea apei din BAC (bazinul de apă curată Lunca Mare) către staţia de tratare Voila, apă fără turbiditate. Chiar dacă acest bazin funcţionează cu restricţii de 1 metru, ar fi fost posibilă asigurarea unei surse alternative de apă, soluţie semnalată de ABA Buzău-Ialomiţa încă de la sfârşitul lunii octombrie, dar în acest moment bazinul este gol, cauza fiind probleme la conducta de aducţiune aflată în exploatarea ESZ Prahova”, transmit reprezentanții Apele Române.

În ceea ce privește lucrările de intervenţie la barajul Paltinu, „Apele Române” au transmis că acestea nu pot fi realizate la nivelul actual al apei, deoarece intervenția scafandrilor este posibilă doar când nivelul scade semnificativ, la aproximativ 605 metri deasupra Mării.

Instituția a subliniat că, sub cota de 625 mdM, acumularea depinde exclusiv de evacuarea prin turbinele microhidrocentralei Hidroelectrica — o soluție provizorie, neproiectată pentru exploatare permanentă, care nu oferă redundanța necesară lucrărilor hidrotehnice de acest tip.

În concluzie, instituţia a avertizat că, în condițiile actuale și în lipsa unor intervenții urgente coordonate împreună cu operatorul de apă și autoritățile locale, problemele de alimentare cu apă brută din județul Prahova ar putea continua încă șase luni, motiv pentru care este necesară o colaborare strânsă între toate instituțiile implicate.