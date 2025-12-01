Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a răspuns atacurilor venite din partea PSD, cerând încetarea „ipocriziei politice” și subliniind că oamenii au nevoie de soluții concrete, nu de manipulări menite să protejeze funcțiile unor persoane numite politic în cadrul Apele Române. Ea a criticat faptul că unii dintre acești oameni, numiți politic de ani de zile în companiile subordonate Apele Române (ESZ), nu au realizat investițiile necesare în infrastructură, au cheltuit bani pe proiecte nerealiste în loc să prioritizeze schimbarea conductelor și nu au comunicat riscurile legate de eventuale sistări ale apei.

”Stop ipocriziei politice. Oamenii au nevoie de soluţii, nu de manipulări pentru salvat funcţiile unor oameni plasaţi politic pe la Apele Române. Astăzi am fost în Prahova. Am convocat toate autorităţile implicate, alături de primari şi prefecţi. În urma acestor discuţii a reieşit foarte clar că nu a existat o comunicare clară a autorităţilor responsabile din local din subordinea Ministerului Mediului cu privire la riscul de a rămâne peste 100.000 de oameni fără apă potabilă. Astăzi a fost centralizat de urgenţă necesarul de apă potabilă cu ajutorul prefecţilor, şi a fost dată decizia CNSU pentru a începe deja să fie livrată apa în localităţile afectate”, arată ministrul într-o postare pe Facebook.

Diana Buzoianu a explicat că, în privința apei de la robinet, specialiștii dispun de un termen de 72 de ore de la momentul în care nivelul de turbiditate depășește un prag maxim pentru a putea începe procesul de tratare.

”Pentru următoarele luni, ca să fie evitat un episod similar, autorităţile de la nivel local şi de la nivel central trebuie să identifice împreună alternative de surse de apă şi crescute rezervele locale de apă”, subliniază ministrul. ”Am început prin a spune stop ipocriziei politice. În timp ce o parte din noi căutăm soluţii şi facem tot ce e posibil să fie asigurată apă oamenilor, alţii sunt preocupaţi să iasă albi curaţi ca lacrima. Două dintre atacurile din această zi: Ministerul Mediului a ,,pus presiune” să se dea apă nepotabilă drept apă menajeră oamenilor din localităţile afectate de lipsa apei. Marea presiune care a fost pusă au fost 3 întrebări adresate astăzi, de faţă cu 20 de persoane, de ce în alte zone din ţară se poate da apă menajeră care nu e potabilă (ex. Praid sau Curtea de Argeş), iar în aceste localităţi din Prahova şi Dâmboviţa nu. Am întrebat acelaşi lucru şi la Ministerul Sănătăţii. Am primit şi câteva documente oficiale, dar şi răspuns de faţă cu toată lumea, de la experţii de la DSP că nu este posibil – am acceptat răspunsul”, spune ea. ”Sigur, e aproape induioşător să vezi oameni numiţi politici de ani de zile în companiile din subordinea Apele Române (ESZ), care nu au făcut ani de zile investiţiile necesare în infrastructură, au primit bani în ultimii ani pentru proiecte SF în loc să ceară pentru schimbarea unor ţevi şi nu au comunicat niciun risc cu privire la sistarea apei în acest caz. Aceiaşi oameni politici numiţi pe posturi călduţe care ameninţau ieri că trimit sindicatele peste Ministerul Mediului dacă ,,mă ating de ei”. Nu mă sperie ameninţările unor înşurubaţi politic. Stop ipocriziei politice şi manipulării publice!”. arată Buzoianu.

Criza apei din județele Prahova și Dâmbovița, care a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă potabilă, a escaladat rapid în ultimele zile și a generat un val de acuzații la adresa Ministerului Mediului, condus de Diana Buzoianu.

Situația critică s-a produs la doar câteva zile după ce ministrul Mediului declara public că nu ar exista motive de îngrijorare și că alimentarea cu apă potabilă ar fi garantată pentru toate comunitățile dependente de acumularea Paltinu. Realitatea din teren a contrazis însă complet aceste afirmații, iar multiple instituții din teritoriu susțin că problemele erau previzibile și avertizările au fost ignorate la nivel central.

Începând de vineri, 28 noiembrie, 12 localități importante din Prahova – printre care Câmpina, Breaza, Cornu și altele – au rămas brusc fără apă potabilă. Efectele s-au extins rapid și în județul Dâmbovița, afectând inclusiv orașul Moreni, unde locuitorii nu mai pot folosi nici măcar toaletele.

Operatorii și autoritățile locale pun situația pe seama turbidității extreme a apei din acumularea Paltinu, fenomen influențat direct de lucrările efectuate de Administrația Națională „Apele Române” și aprobate de Ministerul Mediului.

În ședințele de urgență organizate în weekend la nivel județean, ministrul Mediului ar fi încercat – potrivit mai multor participanți – să plaseze responsabilitatea pe lipsa de coordonare a instituțiilor locale și pe comunicarea deficitară din teritoriu.

Totuși, reprezentanții acestora au descris o cu totul altă versiune a situației: cea în care avertismentele lor tehnice au fost ignorate, iar erorile de planificare ale Apelor Române, semnalate încă din vară, au fost tratate cu superficialitate.

Directorul general al Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ Prahova), Bogdan Chițescu, a explicat pentru Libertatea că atât el, cât și Direcția de Sănătate Publică Prahova au avertizat instituțiile centrale încă de la începutul lucrărilor că intervențiile de la Paltinu vor afecta rezervele de apă și vor genera riscul unor opriri masive.

Potrivit acestuia, Apele Române ar fi transmis doar că apa va fi „mai murdară”, dar că rezervele ar fi suficiente pentru continuitatea alimentării.

„Apele Române ne-au spus doar că va fi apa mai murdară, dar că vor lăsa rezerve suficiente. În realitate, au lăsat prea puțină apă și plină de nămol”, a dezvăluit Chițescu.

Operatorul ar fi constatat însă încă de săptămâna trecută că volumele nu sunt suficiente și că debitele sunt prea scăzute pentru a menține presiunea în rețea.

Deși situația era cunoscută la nivel central din iunie – moment în care Apele Române ar fi început lucrările fără să notifice operatorul, ministrul Diana Buzoianu a susținut public, pe 26 noiembrie, că intervențiile sunt controlate, că nu reprezintă niciun pericol pentru comunitățile din aval și că accesul la apă potabilă va rămâne asigurat pentru toată lumea.

La câteva zile distanță, zeci de mii de oameni din două județe au rămas complet fără apă, iar chiar reprezentanții Apelor Române recunoșteau în cadrul ședințelor că „au greșit estimarea” și anunțau amânarea lucrărilor cu 150 de zile.

Unul dintre cele mai tensionate momente ale crizei a fost relatat de directorul ESZ Prahova, Bogdan Chițescu, care a explicat că în cadrul unei ședințe oficiale, ministrul Mediului ar fi insistat pentru introducerea pe conducte a apei menajere, netratată și cu un potențial pericol biologic, astfel încât oamenii să poată folosi toaletele.

Chițescu a spus că Diana Buzoianu ar fi argumentat că în alte județe s-ar fi aplicat o astfel de soluție și ar fi cerut operatorului să anunțe pe rețelele sociale că apa nu este potabilă, ci destinată doar uzului menajer.

„Astăzi, în ședință, dânsa a spus că a auzit că în alte județe se poate da apă menajeră care să poată fi folosită la toaletă. Noi i-am replicat că nu putem. Ne-a spus să anunțăm pe Facebook că nu e pentru băut, doar pentru menaj”, a povestit Bogdan Chițescu.

Potrivit directorului, atât operatorul, cât și DSP Prahova s-au opus cu fermitate acestei variante, considerând-o periculoasă pentru sănătatea populației. Directorul DSP ar fi atras atenția că o astfel de apă poate conține sedimente, metale grele, exces de aluminiu sau bacterii precum Clostridium, transformând o criză de infrastructură într-o potențială criză sanitară.

În ciuda opoziției specialiștilor, presiunile ar fi continuat, însă operatorul și DSP au refuzat să își asume riscurile.

„Ajungem după aia să facem un lucru mult mai rău decât astăzi. Există riscul ca mâine, dacă dăm drumul la apa menajeră, să infecteze conductele cu diverse bacterii, care să ne ia încă 10-15 zile să le curățăm. Și cu ce costuri?! Ca să înțeleagă lumea, dacă am da drumul doar la apa menajeră pentru WC-uri, cum a spus doamna ministru, ar însemna o apă netratată corespunzător și există riscul să aibă metale, un surplus de aluminiu, sedimente, bacterii, cum ar fi Clostridium”, a adăugat Chițescu.

La scurt timp după ședință, Bogdan Chițescu a fost sunat de șeful Corpului de Control al ministrului, care l-ar fi informat că începând de luni, 1 decembrie, vor fi efectuate verificări la operator, situație interpretată de mai multe surse drept o reacție la poziția fermă adoptată în cadrul discuțiilor.

Criza are consecințe grave în comunitățile afectate. Peste 100.000 de oameni depind de apa furnizată în regim de urgență, prin cisternă, iar în unele zone presiunea din rețea este atât de scăzută încât apa nu ajunge nici măcar la parterele blocurilor.

În școli, spitale, grădinițe și instituții publice, activitatea este afectată, iar autoritățile locale încearcă să gestioneze situații punctuale prin distribuție suplimentară de apă și sprijin logistic.

Din analiza documentelor și relatărilor oficialilor locali, lanțul de erori apare clar. În iunie, Apele Române au diminuat nivelul apei din baraj pentru a realiza operațiuni de curățare, fără a anunța operatorul ESZ.

În octombrie, nivelul apei a fost scăzut din nou, tot fără notificare, iar ESZ Prahova a semnalat că rezervele sunt insuficiente.

Abia la finalul lunii octombrie operatorul a primit o notificare oficială despre lucrări ce urmau să dureze 24 de luni. ESZ a avertizat că nu sunt asigurate rezerve, iar Apele Române au răspuns doar că apa va fi „mai murdară”, fără a corecta sau compensa volumul insuficient din lac.

În momentul în care viitura a adus în lac sedimente masive și aluviuni, sistemul deja slăbit de lipsa rezervelor a cedat instant. Turbiditatea a depășit orice parametru tratabil, iar stațiile de epurare au devenit inutilizabile.

Este exact scenariul pe care ministrul Diana Buzoianu îl respingea categoric cu o zi înainte, când afirma: „Nu există niciun fel de pericol pentru comunități, iar accesul la apă este asigurat”.

În tot acest timp, ministrul Diana Buzoianu primește o palmă și din partea PSD. Liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, îi dedică o postare pe pagina sa de Facebook intitulată „Fără impostori în funcții publice”.