Premierul Ilie Bolojan a transmis duminică seară că peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată vor ajunge în cursul serii în localităţile afectate din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, după întreruperea alimentării cu apă potabilă. Şeful Guvernului a precizat că transportul provine din rezerva de stat şi că măsura a fost adoptată ca urmare a unei hotărâri aprobate şi semnate în cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

El a explicat că, potrivit planului stabilit, apa este distribuită în flacoane de câte 2 litri, iar operaţiunea va continua luni dimineaţă, când încă 150.000 de litri urmează să ajungă în zonele afectate. Premierul a subliniat că, în contextul gravităţii situaţiei, Guvernul este pregătit să suplimenteze cantităţile în zilele următoare, până când alimentarea cu apă potabilă va fi restabilită complet.

Bolojan a menţionat că acţiunea de distribuire va fi coordonată la nivel local de prefecţii celor două judeţe, în colaborare cu autorităţile locale şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă. Aceste structuri urmează să asigure ca apa să ajungă rapid şi eficient la populaţie, în special în comunităţile cu impact major al întreruperilor.

Premierul a insistat şi asupra responsabilităţii celor care ar fi generat problemele în aval de acumularea Paltinu, afirmând că, după remedierea alimentării, trebuie clarificat modul în care s-a ajuns la această situaţie şi cine trebuie să răspundă pentru consecinţele produse.

În mesajul său, el a transmis că este necesar ca autorităţile să înveţe din actuala criză, astfel încât astfel de incidente să fie prevenite în viitor şi să nu afecteze din nou comunităţile dependente de această sursă de apă.

„În această seară, peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată, în flacoane de 2 litri, din rezerva de stat, vor ajunge în zonele afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă din județele Prahova și Dâmbovița. Am aprobat și semnat hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență în vederea distribuirii apei. Mâine, în prima parte a zilei, vor ajunge încă 150.000 de litri. Distribuirea acestora va fi coordonată de prefecții județelor, în colaborare cu autoritățile locale și inspectoratele pentru situații de urgență. Vom suplimenta cantitățile în zilele următoare, până la restabilirea alimentării cu apă. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în sprijinirea locuitorilor afectați. Este nevoie să tragem învățămintele necesare, pentru ca astfel de situații să nu se mai repete. După reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create”, a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Anterior, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a aprobat distribuirea de apă din rezervele statului în localităţile prahovene şi dâmboviţene afectate de criza apei potabile.

CNSU a aprobat duminică, 30 noiembrie, distribuirea din rezervele de stat a unor cantităţi de apă potabilă, dar şi dispunerea unor măsuri urgente, destinate sprijinirii populaţiei afectate de întreruperea alimentării cu apă în judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

„Măsura vine ca urmare a scăderii semnificative a nivelului apei în acumularea Paltinu, determinată de pregătirile pentru lucrări hidrotehnice la baraj, precum şi a turbidităţii ridicate cauzate de fenomenele hidrologice. Aceste condiţii au condus la întreruperea alimentării cu apă potabilă în 13 localităţi din Prahova şi o localitate din Dâmboviţa, afectând peste 107.000 de locuitori”, au transmis reprezentanții CNSU. Conform sursei citate, transportul apei potabile se va realiza de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, iar distribuirea către populaţie va fi asigurată de autorităţile administraţiei publice locale, sprijinite de Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă. Încărcarea apei potabile în mijloacele de transport, a început deja, duminică seară, iar livrarea acesteia, în cele 14 localităţi afectate, va avea loc în aceeaşi seară.

În tot acest timp, oficialii Consiliilor Judeţene Prahova şi Dâmboviţa atacă Ministerul Mediului pe tema crizei apei potabile care afectează peste 107.000 de persoane din cele două judeţe.

”Este revoltător că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţia Naţională Apele Române au tratat această situaţie cu o indiferenţă periculoasă. Conducta de aducţiune este avariată de peste şase luni, iar în tot acest timp nu s-a făcut absolut nimic pentru a fi reparată. Ministerul Mediului şi ANAR ştiau de şase luni. Şi tot de şase luni nu au intervenit. Au primit toate informaţiile, au avut toate avertizările şi, cu toate acestea, nu au luat măsuri. Iar astăzi s-a produs exact ceea ce au fost avertizaţi în tot acest timp – un dezastru pe care l-au văzut venind şi pe care nu au avut nici voinţa, nici capacitatea să îl oprească”, scrie, duminică seară, pe Facebook, preşedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, care este şi lider local al PSD.

El cataloghează situaţia drept „inadmisibilă” şi solicită Ministerului Mediului şi ANAR să rezolve de urgenţă această criză, „aşa cum o impune gravitatea momentului”.

„Dâmboviţenii nu au nicio vină pentru deciziile luate greşit la nivel central. Oamenii din Moreni nu cer scuze şi justificări. Cer apă potabilă. Şi au tot dreptul”, spune liderul PSD Dâmboviţa.

La rândul său, preşedintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu, lider al PSD judeţean, anunţă, printr-un comunicat al CJ Prahova, că, într-o discuţie telefonică cu ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a solicitat acesteia „o intervenţie rapidă şi o coordonare reală între instituţiile aflate în responsabilitatea ministerului”.