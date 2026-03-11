Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat introducerea unui nou set de criterii de performanță pentru directorii din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR).

Potrivit ministrului, noile reguli includ indicatori concreți, cu ținte și procente precise, care vor fi utilizați pentru evaluarea activității manageriale.

Diana Buzoianu a transmis că aceste criterii nu sunt generale, ci reprezintă indicatori clari de îndeplinit. Ea a precizat că fiecare obiectiv va avea rezultate măsurabile pe care conducerea instituției trebuie să le atingă.

„Am primit multe întrebări despre criteriile de performanță stabilite pentru acest an directorilor din Apele Române. Nu sunt o poveste frumoasă, generală. Sunt indicatori foarte clari de îndeplinit, cu ținte, procente și rezultate care ne așteptăm să fie livrate”, a transmis Diana Buzoianu, într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Ministrul a explicat că, în anul 2023, conducerea ANAR a decis eliminarea criteriilor de performanță din fișele de post ale directorilor. La acel moment existau doar câteva criterii, iar acestea au fost eliminate complet.

Potrivit declarațiilor ministrului, noua conducere a instituției și ministerul au decis reintroducerea unor criterii considerate realiste pentru evaluarea activității manageriale.

„În 2023, conducerea ANAR de la acea vreme a decis să scoată toate criteriile de performanță ale directorilor din fișele de post. Oricum, erau 4-5 criterii – nu vă imaginați ceva foarte complex. A trebuit să ajungă cineva la minister care să nu mai permită asta și o conducere nouă la ANAR care să dorească implementarea unor criterii realiste de performanță”, a precizat aceasta.

Noile criterii de performanță includ indicatori cuantificabili care vor fi monitorizați în activitatea directorilor.

În ceea ce privește coordonarea și controlul managerial, unul dintre obiective este ca cel puțin 97% dintre actele de reglementare emise și contestate în instanță să nu fie anulate.

De asemenea, instituția trebuie să finalizeze în termen legal minimum 95% dintre documentele, avizele sau autorizațiile emise.

Un alt set de indicatori vizează activitatea de inspecție și control desfășurată de instituție.

Planurile anuale de inspecție trebuie realizate integral, iar fiecare inspector ar trebui să efectueze cel puțin 20 de inspecții pe lună.

Evaluarea directorilor va lua în calcul și modul în care sunt realizate investițiile aflate în derulare la nivelul administrațiilor bazinale de apă. Criteriile includ respectarea graficelor de lucrări și realizarea integrală a progresului fizic planificat pentru fiecare an.

Managementul financiar reprezintă un alt indicator important în evaluarea directorilor din Apele Române. Evaluarea va include gradul de execuție al bugetului instituției și ponderea veniturilor proprii în totalul bugetului.

Potrivit criteriilor stabilite, veniturile proprii ar trebui să depășească 75% din bugetul total al instituției.

Ministrul Mediului a precizat că, în total, sistemul de evaluare va include 14 criterii de performanță și aproximativ 30 de subcriterii. Diana Buzoianu a explicat că introducerea acestor indicatori urmărește stabilirea unor standarde clare pentru serviciile publice oferite de instituții.

„Ne trebuie standarde clare pentru serviciile publice livrate de autorități”, a transmis oficialul.

Ea a transmis că aceste reguli sunt necesare pentru creșterea responsabilității manageriale și pentru îmbunătățirea modului în care sunt gestionate serviciile publice din domeniul gospodăririi apelor.