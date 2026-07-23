Guvernul a adoptat Strategia privind conservarea biodiversității. Diana Buzoianu: România îndeplinește un jalon PNRR de un miliard de euro

Guvernul a adoptat Strategia națională privind conservarea biodiversității, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Documentul stabilește măsurile care vor ghida protejarea și refacerea ecosistemelor în perioada 2026–2030.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că Guvernul a adoptat Strategia privind conservarea biodiversității, măsură care permite României să îndeplinească un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de un miliard de euro.

Potrivit ei, adoptarea strategiei reprezintă îndeplinirea unui angajament pe care Ministerul Mediului îl avea în cadrul PNRR și asigură păstrarea în România a unui miliard de euro destinat investițiilor considerate esențiale pentru sute de comunități. Buzoianu a precizat că documentul stabilește un cadru clar de acțiune pentru protejarea biodiversității, fiecare măsură fiind însoțită de instituții responsabile, termene de implementare, surse potențiale de finanțare și indicatori de rezultat.

Ministrul a explicat că Strategia pentru perioada 2026–2030 creează un cadru unitar pentru protejarea, restaurarea și utilizarea durabilă a biodiversității din România. Documentul cuprinde 11 obiective naționale, axate pe conservarea și restaurarea ecosistemelor, reducerea riscului de dispariție a speciilor, utilizarea responsabilă a resurselor naturale și consolidarea capacității instituționale, științifice și financiare.

Potrivit acesteia, strategia include măsuri pentru restaurarea ecosistemelor degradate, îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor, refacerea conectivității ecologice și combaterea speciilor alogene invazive. Buzoianu a subliniat că restaurarea ecosistemelor contribuie la reglarea circuitului apei, diminuarea efectelor secetei și inundațiilor, stocarea carbonului, polenizare și menținerea fertilității solurilor.

De asemenea, ea a arătat că planul de acțiune transpune obiectivele strategice în măsuri verificabile, pentru fiecare acțiune fiind stabilite instituțiile responsabile, termenele de implementare, sursele de finanțare, indicatorii de performanță și rezultatele așteptate. Ea a adăugat că progresul va fi monitorizat periodic, iar evaluările intermediare vor permite ajustarea măsurilor care nu își ating obiectivele asumate.

În încheiere, Buzoianu a afirmat că adoptarea strategiei demonstrează că Guvernul livrează rezultate cu impact pe termen lung, în beneficiul generațiilor viitoare.