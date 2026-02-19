Guvernul aprobă planul de protecție împotriva inundațiilor pentru Praid
Vicepremierul UDMR, Tanczos Barna, a anunțat că Guvernul a aprobat planul sistemului de protecție împotriva inundațiilor de la Praid. Sistemul de atenuare a undelor de viitură pe pârâul Corund, proiectat de specialiștii în gospodărirea apelor, și ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați de Executiv, va asigura protecție pe termen lung pentru localitate.
”Guvernul a aprobat planul sistemului de protecţie împotriva inundaţiilor de la Praid! Sistemul de atenuare a undelor de viitură pe pârâul Corund, proiectat de specialiştii în gospodărirea apelor, şi ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobaţi astăzi în guvern, va oferi protecţie pe termen lung localităţii”, transmite vicepremierul UDMR Tanczos Barna.
Potrivit lui Tanczos Barna, UDMR cere Ministerului Finanțelor și Ministerului Mediului să acorde prioritate proiectului de la Praid și să asigure finanțarea necesară, astfel încât lucrările să înceapă încă din acest an.
”Este fel de importantă informarea locuitorilor. De aceea, vinerea viitoare vom prezenta la Praid investiţia aprobată, calendarul lucrărilor de execuţie şi rolul acestuia în protecţia localităţii împotriva inundaţiilor şi în prevenirea unei noi catastrofe ecologice”, anunţă vicepremierul.
România pregătește un mecanism de finanțare pentru infrastructura anti-inundații
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat recent planurile pentru creșterea costului apei industriale în România, subliniind că proiectul este parte a PNRR și că scopul principal este finanțarea lucrărilor critice de protecție împotriva inundațiilor, fără ca prețul final să crească pentru populație.
Potrivit estimărilor Băncii Mondiale, România are nevoie de aproximativ 30 de miliarde de lei pentru infrastructura anti-inundații, bani care ar acoperi atât întreținerea barajelor existente, cât și construirea unor lucrări noi în zonele cu risc major. Aceste investiții sunt esențiale pentru protecția comunităților din zonele vulnerabile.
”Nu avem încă scenariile pregătite. Este un jalon în PNRR care zice că trebuie să fie consolidat mecanismul din ANAR pentru a-şi obţine fonduri, ca să poată să realizeze investiţiile în infrastructură. Din punctul meu de vedere, orice fel de mecanism care va fi realizat nu va trebui să fie resimţit de către populaţie, pentru că marjele de profit care există astăzi la operatorii care folosesc această apă ar trebui să fie ele coborâte, nu să resimtă după aceea oamenii un preţ mai mare.
În oricare dintre variante, noi vom susţine că acest mecanism de investiţii care trebuie să fie făcute, noi vorbim de un necesar de aproximativ 30 de miliarde de lei, calculat de Banca Mondială, pentru a putea să avem lucrările în infrastructură împotriva inundaţiilor, doar lucrările critice. Deci 30 de miliarde ar fi necesare pentru a fi realizate în următorii 15 ani lucrările critice.
Acesta este răspunsul Băncii Mondiale, după ce a fost achiziţionat contract de servicii în baza jalonului din PNRR.
Va trebui să avem o discuţie în coaliţie, va trebui să avem o discuţie în guvern, pentru a trece o variantă cu care absolut toate partidele sunt de acord, pentru a îndeplini acest jalon care are totuşi o sancţiune şi o penalitate destul de mare de un miliard ataşată, dacă nu se îndeplineşte. Este clar că este nevoie să fie trecut acest Jalon”, a mai spus ministrul Mediului.
