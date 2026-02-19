Vicepremierul UDMR, Tanczos Barna, a anunțat că Guvernul a aprobat planul sistemului de protecție împotriva inundațiilor de la Praid. Sistemul de atenuare a undelor de viitură pe pârâul Corund, proiectat de specialiștii în gospodărirea apelor, și ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați de Executiv, va asigura protecție pe termen lung pentru localitate.

”Guvernul a aprobat planul sistemului de protecţie împotriva inundaţiilor de la Praid! Sistemul de atenuare a undelor de viitură pe pârâul Corund, proiectat de specialiştii în gospodărirea apelor, şi ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobaţi astăzi în guvern, va oferi protecţie pe termen lung localităţii”, transmite vicepremierul UDMR Tanczos Barna.

Potrivit lui Tanczos Barna, UDMR cere Ministerului Finanțelor și Ministerului Mediului să acorde prioritate proiectului de la Praid și să asigure finanțarea necesară, astfel încât lucrările să înceapă încă din acest an.

”Este fel de importantă informarea locuitorilor. De aceea, vinerea viitoare vom prezenta la Praid investiţia aprobată, calendarul lucrărilor de execuţie şi rolul acestuia în protecţia localităţii împotriva inundaţiilor şi în prevenirea unei noi catastrofe ecologice”, anunţă vicepremierul.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat recent planurile pentru creșterea costului apei industriale în România, subliniind că proiectul este parte a PNRR și că scopul principal este finanțarea lucrărilor critice de protecție împotriva inundațiilor, fără ca prețul final să crească pentru populație.

Potrivit estimărilor Băncii Mondiale, România are nevoie de aproximativ 30 de miliarde de lei pentru infrastructura anti-inundații, bani care ar acoperi atât întreținerea barajelor existente, cât și construirea unor lucrări noi în zonele cu risc major. Aceste investiții sunt esențiale pentru protecția comunităților din zonele vulnerabile.