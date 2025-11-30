Situația este catalogată de ministru drept „de neacceptat”, în condițiile în care autoritățile locale au transmis anterior că nu va exista niciun risc privind asigurarea apei potabile.

„Informaţiile care au ajuns la Ministerul Mediului erau că «în orice situaţie vom asigura apa potabilă, nu există riscul de a nu asigura apa potabilă»”, a declarat Diana Buzoianu, duminică, la Antena 3.

Ministrul vorbește despre o comunicare incorectă și despre ignorarea unor riscuri evidente din partea autorităților responsabile.

Întrebată dacă realitatea din teren a fost ascunsă sau minimalizată, Buzoianu afirmă că instituțiile implicate nu au evaluat corect riscurile și nici nu au transmis situația reală.

„Din punctul meu de vedere, toate autorităţile care au fost implicate nu au comunicat corect, nu au transmis informaţiile, nu au luat în calcul riscurile care urmau să aibă loc”, a spus ministrul, subliniind că mesajul inițial primit la București a fost că alimentarea cu apă nu ar fi în pericol.

În legătură cu posibilitatea declarării stării de urgență, ministrul afirmă că „Apele Române” au recomandat deja o evaluare a condițiilor legale.

„Da, ‘Apele Române’ au dat această recomandare de a se analiza dacă se îndeplinesc condiţiile legale pentru situaţia de urgenţă. Astăzi cred că este necesar să fie analizat de urgenţă dacă se îndeplinesc criteriile”, a explicat Buzoianu.

Diana Buzoianu subliniază că încă din vară se cunoștea necesitatea intervențiilor la baraj, dar lucrările au fost programate abia spre finalul lunii noiembrie, în plin sezon ploios. Decizia, spune ministrul, a amplificat riscurile.

„Vreau să aflu de ce o lucrare despre care se ştia din luna iunie (…) a fost întârziată şi a fost lansată la finalul lunii noiembrie”, afirmă ministrul, precizând că era previzibil ca ploile să afecteze calitatea apei.

Potrivit specialiștilor, sunt necesare încă 72 de ore după oprirea precipitațiilor pentru ca apa să revină la parametri potabili.

Autoritățile locale au transmis Ministerului Mediului că situația de la Paltinu ar fi „o situaţie absolut inedită”, apărută în urma scăderii nivelului apei și a codului portocaliu de vreme severă.

Buzoianu contrazice ideea unei surprize climatice:

„Dar dacă stăm să ne gândim corect, cinstit şi statistic, pe date, ideea că la final de toamnă – început de iarnă avem cod portocaliu în această zonă a României nu mi se pare un scenariu atât de imprevizibil”, afirmă ministrul.

Aceasta se află duminică în Prahova, unde discută cu autoritățile despre gestionarea crizei, în timp ce Corpul de control al Ministerului Mediului a început deja verificările privind modul în care a fost administrată situația.