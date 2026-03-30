Alexandru Rogobete a declarat că sistemul de sănătate începe să resimtă presiunea creșterii prețurilor la carburanți, în special în zona serviciilor de urgență.

Potrivit ministrului, cheltuielile pentru funcționarea ambulanțelor, elicopterelor și avioanelor medicale sunt în creștere accelerată, iar lipsa unor măsuri rapide ar putea avea consecințe serioase.

„Zona de medicamente şi de consumabile medicale unde, vreau să sublinez încă o dată, nu suntem în momentul de faţă într-o criză, dar, tocmai din acest motiv, pentru că avem semnale internaţionale, la Ministerul Sănătăţii a fost organizat un grup de lucru interinstituţional, care monitorizează stocurile, semnalele, fluctuaţiile de preţ, posibilele discontinuităţi şi aşa mai departe. Însă, dacă cineva ne-a spus cu oarecare şi uşoară aroganţă că putem lăsa maşinile acasă o zi, două, că nu se întâmplă nimic, eu vă spun sigur că nu pot lăsa ambulanţele în garaj, una, două zile, pentru că nu se întâmplă nimic. Costurile pentru combustibilul pentru ambulanţe, pentru elicoptere, pentru avioanele medicale încep să crească dramatic şi inacţiunea economică şi amânarea punerii în aplicare a deciziilor prezentate de Ministerul Energiei cred că în curând vor pune o mare presiune pe sistemul de sănătate”, a precizat Rogobete.

Ministrul a subliniat că serviciile medicale nu pot funcționa fără resurse logistice și financiare adecvate, iar orice creștere a costurilor se reflectă imediat în capacitatea de intervenție.

În acest context, acesta a atras atenția că deciziile economice și fiscale au un impact direct asupra sistemului sanitar, care nu poate funcționa în lipsa finanțării necesare.

Alexandru Rogobete a vorbit și despre presiunile bugetare din trecut, menționând că au existat discuții privind reducerea veniturilor personalului medical.

”A fi ministrul sănătăţii în România este una şi a fi ministrul sănătăţii pentru România este cu totul altceva. În decembrie mi s-a pus în faţă o decizie şi anume că trebuie în foarte scurt timp, peste noapte, să găsim o formulă de calcul prin care veniturile personalului medical trebuie reduse cu 10%. Motivul pentru care, astăzi, personalul medical nu are veniturile afectate, motivul pentru care astăzi nu au fost tăiate salariile medicilor şi asistentelor şi infirmierelor şi farmaciştilor şi întregului personal medical din sistemul de sănătate este că domnul preşedinte Sorin Grindeanu m-a susţinut în coaliţie şi ne-am opus, atât public cât şi administrativ în toate discuţiile avute, ca acest lucru să nu se întâmple”, a declarat ministrul.

Oficialul a concluzionat că lipsa unor decizii rapide în domeniul energiei și carburanților poate avea efecte directe asupra sistemului sanitar, într-un moment în care acesta funcționează deja sub presiune.