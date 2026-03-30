Indemnizația de însoțitor este un sprijin financiar lunar acordat persoanelor care, din cauza unor afecțiuni grave sau a unei dizabilități severe, nu se pot descurca singure în activitățile de zi cu zi. Aceasta este destinată în special persoanelor încadrate în grad de handicap grav, dar și unor categorii de pensionari de invaliditate.

Scopul principal al acestui ajutor este de a asigura un minim de autonomie și de a acoperi costurile necesare pentru îngrijire permanentă.

Indemnizația este reglementată de legislația privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, iar acordarea ei se face pe baza unei evaluări medicale și administrative.

Pentru obținerea acestui drept, solicitantul trebuie să depună o cerere la autoritățile locale, însoțită de documente medicale relevante și certificatul de încadrare în grad de handicap sau decizia de invaliditate.

Persoanele eligibile au posibilitatea de a alege între două forme de sprijin:

angajarea unui asistent personal finanțat de autoritățile locale

primirea indemnizației lunare de însoțitor

Cele două opțiuni nu pot fi cumulate, fiind alternative prevăzute de lege.

În cazul copiilor cu handicap grav, acordarea sprijinului depinde de recomandările din certificatul medical, care trebuie să menționeze explicit necesitatea unui asistent personal. Pentru adulții cu handicap sever, inclusiv cei cu deficiențe vizuale, alegerea între cele două forme de sprijin este permisă în funcție de situația individuală.

Cuantumul indemnizației este corelat direct cu salariul minim brut pe economie, ceea ce permite actualizarea automată a sprijinului social în funcție de evoluția economică.

În prima parte a anului 2026, valoarea indemnizației este de aproximativ 2.025 de lei lunar, reprezentând 50% din salariul minim brut.

De la 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim la 4.325 de lei, indemnizația de însoțitor va crește la aproximativ 2.162,5 lei lunar, ceea ce aduce un sprijin financiar mai mare pentru persoanele vulnerabile.

Pentru pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate, indemnizația de însoțitor este calculată diferit, fiind stabilită la 80% din valoarea punctului de pensie. Aceasta se acordă separat de pensia de invaliditate și este finanțată din bugetul de stat.

Pensia de invaliditate este destinată persoanelor care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă înainte de atingerea vârstei standard de pensionare.

Printre beneficiari se numără:

persoane afectate de accidente de muncă

persoane cu boli profesionale

elevi, studenți sau ucenici care au suferit accidente în timpul practicii

lucrători români din străinătate, în condițiile deținării documentelor europene necesare (precum formularul A1)

Încadrarea în grad de invaliditate se face de către medici specialiști ai asigurărilor sociale, conform normelor oficiale.

Există trei grade principale: