Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cassian Niţulescu a transmis că oprirea temporară a centralei electrice cu ciclu combinat de la Brazi, cauzată de criza apei de la barajul Paltinu, nu afectează funcţionarea sistemului energetic naţional.

Energia pe care instalaţia o producea este deja suplimentată din alte surse, iar autorităţile afirmă că nu există riscuri privind alimentarea consumatorilor în perioada următoare.

Cassian Niţulescu a subliniat că rafinăria din Brazi îşi continuă activitatea în parametri normali, iar centrala va reveni în funcţiune la începutul săptămânii viitoare, cel târziu marţi dimineaţă.

El a explicat că instalaţia va putea livra din nou aproximativ 800 de megawaţi oră în sistemul energetic, aşa cum o făcea anterior opririi. Oficialul a afirmat că, până la repornirea centralei, energia pierdută este acoperită integral din alte capacităţi de producţie, considerate stabile.

„Rafinăria de la Brazi va fi funcţională şi va funcţiona în parametri normali, iar de săptămâna viitoare, de luni, cel târziu de marţi dimineaţă, centrala de la Brazi va putea să funcţioneze în parametri normali şi să livreze în sistemul energetic 800 de megawaţi oră. În momentul de faţă, această energie pe care o producea centrala de la Brazi este suplimentată din alte surse de producţie de energie electrică, surse stabile”, a explicat oficialul din Ministerul Energiei.

Potrivit acestuia, producţia pe bază de cărbune şi energia hidro acoperă cea mai mare parte a necesarului actual. El a precizat că, în prezent, doar trei grupuri pe cărbune funcţionează, însă autorităţile au decis ca de miercuri să fie repornită centrala de la Paroşeni, unul dintre grupurile de la Complexul Energetic Oltenia, ceea ce va aduce un plus de aproximativ 300 de megawaţi.

În plus, Cassian Niţulescu a indicat că producţia hidro este suficientă, rezerva acumulată în lacurile energetice depășind 72%. Debitul ridicat al Dunării, de peste 5.000 de metri cubi pe secundă, permite exploatarea la capacitate maximă a centralelor Porțile de Fier I și II.

Secretarul de stat a insistat că sistemul energetic naţional este stabil și că, în anumite intervale ale zilei, se înregistrează chiar excedent de producţie.

Deşi vârful de consum atinge 8.000 de megawaţi în orele de seară, energia necesară este asigurată atât din producţia internă, cât şi din importurile contractate comercial. Cassian Niţulescu a transmis că nu există motive de îngrijorare pentru următoarele săptămâni, întrucât echilibrul sistemului este menţinut fără dificultăţi.

„Avem energie produsă pe partea de cărbune, care în momentul de faţă este suficientă. Funcţionăm doar cu trei grupuri pe cărbune, de mâine o să pornim şi centrala de la Paroşeni, încă un grup la CEO Oltenia. Deci se va suplimenta cu cel puţin 300 de megawaţi, plus partea de energie hidroelectrică, care este suficientă, rezerva în lacurile energetice, la nivel naţional, depăşeşte 72%, iar debitul Dunării, din fericire pentru noi, este destul de crescut – peste 5.000 de metri cubi pe secundă – deci Porţile de Fier 1 şi 2 pot merge la capacitatea maximă prognozată în această perioadă. Deci, din punctul de vedere al sistemului energetic naţional, suntem stabili, avem chiar, în anumite momente ale zilei, şi excedent de energie produsă. Consumăm, într-adevăr, la vârful de seară, aproximativ 8.000 de megawaţi, dar energia este asigurată atât din producţia proprie, cât şi din import de energie, care este contractat comercial în această perioadă. Putem să stăm liniştiţi, că în următoarele săptămâni stăm bine din punctul de vedere al sistemului energetic”, a mai precizat Cassian Niţulescu, marți seară.

Centrala de la Brazi, care furnizează aproximativ 10% din energia electrică produsă la nivel naţional și are emisii reduse de CO₂ față de centralele pe cărbune, a fost oprită marți din cauza lipsei apei, generată de creșterea turbidității în barajul Paltinu.