Ministerul Energiei susține că oprirea centralei de la Brazi nu pune în pericol siguranța alimentării cu energie. Capacitatea de 832 MW a centralei poate fi acoperită integral din resursele disponibile în Sistemul Energetic Național, care însumează în prezent peste 19.800 MW.

Instituția precizează că o parte importantă din necesar este acoperită prin tranzacțiile realizate de OMV Petrom pe Piața Intrazilnică cuplată, pentru echilibrarea propriului portofoliu energetic, restul provenind din disponibilul general al sistemului.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut discuții operative cu reprezentanți ai Ministerului Mediului, ai OMV Petrom și ai autorităților locale. Scopul acestora este accelerarea procedurilor necesare pentru reluarea alimentării cu apă în zonă și repornirea în siguranță a centralei de la Brazi.

Totodată, ministrul a solicitat Administrației Naționale Apele Române să transmită de urgență o expertiză privind volumul de apă tehnologică ce poate fi asigurat în perioada următoare.

Astăzi, la ora 19:00, prefectul județului Prahova a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, la care vor participa reprezentanți ai Ministerului Energiei și ai Ministerului Mediului. Discuțiile vizează gestionarea efectelor crizei apei și posibile soluții pe termen scurt.

De asemenea, mâine, la ora 13:30, este programată o reuniune a Comandamentului Energetic Național, în cadrul căreia va fi analizată situația producției și echilibrului din sistem.

Potrivit Ministerului Energiei, România beneficiază în prezent de un mix solid de producție în bandă. Capacitățile includ peste 6.600 MW din hidroenergie, peste 1.400 MW din energie nucleară, peste 2.700 MW din hidrocarburi și alte peste 2.700 MW din termocentrale.

Acest portofoliu permite menținerea echilibrului energetic, chiar și în condițiile opririi temporare a unor capacități importante.

Centrala electrică de la Brazi, operată de OMV Petrom, a fost oprită neplanificat pentru o perioadă de două zile. Compania a explicat că decizia a fost determinată de debitul scăzut al apei tehnologice și de restricțiile de apă, factori aflați în afara controlului său.

Potrivit OMV Petrom, întreruperea a fost notificată conform cerințelor legale prin mecanismul REMIT, iar informațiile vor fi actualizate pe măsură ce situația evoluează.