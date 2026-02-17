OMV Petrom, cel mai mare producător de energie din Europa de Sud-Est, a finalizat o investiție de aproximativ 20 de milioane de euro la Rafinăria Petrobrazi, vizând modernizarea sistemelor de tratare a apelor uzate.

Proiectul face parte din strategia companiei de a reduce impactul asupra mediului și de a crește eficiența operațională, prin implementarea unor tehnologii moderne care să contribuie la un proces industrial mai sustenabil.

Radu Căprău, membru al Directoratului responsabil pentru Rafinare și Marketing, a subliniat că investițiile constante în tehnologii moderne la Petrobrazi reflectă angajamentul companiei de a opera responsabil și de a contribui la protejarea mediului.

„Investim constant la Petrobrazi în tehnologii moderne pentru a reduce impactul asupra mediului și a crește eficiența operațională. Aceste noi proiecte din instalația de tratare a apelor uzate reflectă determinarea noastră de a opera responsabil și de a investi în tehnologii care protejează mediul și susțin viitorul sectorului energetic al României”, a declarat Radu Căprău.

În cadrul lucrărilor recente, au fost acoperite bazinele existente și au fost instalate sisteme moderne pentru captarea și tratarea gazelor rezultate din apele reziduale.

Aceste gaze sunt supuse unui proces complex de curățare, care include tratament chimic, filtrare cu cărbune activ și oxidare termică, etape menite să reducă emisiile și să asigure respectarea standardelor de mediu.

Modernizarea sistemelor de tratare a apelor uzate face parte dintr-un program amplu de investiții la Rafinăria Petrobrazi. Din 2005 și până în prezent, compania a alocat peste 2 miliarde de euro pentru modernizarea instalațiilor, creșterea eficienței energetice și pregătirea tranziției către combustibili cu emisii reduse de carbon.

În prezent, OMV Petrom derulează un alt proiect major, în valoare de aproximativ 750 de milioane de euro, care vizează construirea unei unități de producție pentru combustibili sustenabili de tip SAF și HVO. Proiectul va include și o componentă de producție de hidrogen verde, contribuind la reducerea amprentei de carbon a rafinăriei.

Separat, compania a anunțat construirea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de circa 7 MW în incinta rafinăriei.

Franck Neel, membru al Directoratului responsabil pentru Gaze și Energie, a explicat că instalarea parcului va permite acoperirea unei părți din consumul intern de energie electrică din surse regenerabile.

„Instalarea parcului fotovoltaic în cadrul rafinăriei ne ajută să acoperim o parte din consumul intern de energie electrică din surse regenerabile. Este o evoluţie consecventă, graduală, care sprijină atât eficienţa operaţională, cât şi atingerea obiectivelor noastre de mediu”, a declarat Franck Neel.

Parcul fotovoltaic va ocupa aproximativ 110.000 de metri pătrați și va fi integrat în infrastructura electrică a rafinăriei, prin lucrări de construcție, montaj și racordare la rețeaua internă.

Bugetul total al proiectului este estimat la până la 45,4 milioane de lei, inclusiv TVA, dintre care 8,4 milioane de lei sunt asigurate prin Fondul de Modernizare, consolidând eforturile companiei de a accelera tranziția energetică.